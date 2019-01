ELA exigirá a la Inspección de Trabajo el próximo lunes que rechace el ERE de La Naval

En un comunicado, ELA ha denunciado que "no se ha querido explorar por parte de la Administración Concursal la posibilidad de entrada de capital público en La Naval", al tiempo que ha criticado que la "irresponsable" actuación del Gobierno vasco en todo este proceso ha "ayudado" a este posicionamiento.

Asimismo, ha reprochado que "se ha negado reiteradamente la posibilidad de que el Comité se reuniese con los inversores" y tampoco se ha llamado a los accionistas mayoritarios de La Naval, --Ingeteam y Astilleros Murueta--, al periodo de consultas. En este sentido, ha lamentado que no ha sido posible exigir responsabilidades a estas dos empresas por su "nefasta gestión".

Por ello, ha exigido a la Inspección y a la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco que no se "extralimiten en sus funciones en los Expedientes de Regulación de Empleo, que no es otra que valorar la existencia o no de causas, y si el periodo de consultas se ha desarrollado correctamente". Además, ha recordado a la Inspección que "tendría que tener un rol activo en la defensa de los puestos de trabajo".

Por último, ha dicho no entender "de ninguna forma que, habiendo inversores para La Naval, como así ha reconocido la propia consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se tenga que rescindir ningún contrato de trabajo".