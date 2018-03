ELA, LAB, Steilas, ESK y CGT califican de "histórica" la jornada y destacan el "muy amplio seguimiento"

En declaraciones realizadas en la plaza Moyúa de Bilbao, antes de llevar a cabo una kalejira con miles de mujeres por la Gran Vía, la representante de ELA, Leire Txakartegi, ha destacado el seguimiento "muy amplio" de los paros, aunque ha indicado la dificultad para ofrecer unos datos concretos, ya que "no hay precedentes para hacer comparativas" y por ser la primera vez de una huelga dirigida solo a mujeres.

"En sectores feminizados el seguimiento ha sido muy amplio, como enseñanza, comedores escolares, ikastolas, residencias, sectores de limpieza, conserveras, el paro ha sido casi total. En otros sectores ha sido importante como comercio, medios de comunicación, telemarketing muchos ayuntamientos, polideportivos, y en muchas empresas del Metal, aunque son minoría, han parado en muchas empresas", ha detallado.

Por su parte, la portavoz de LAB, Zaloa Ibeas, ha denunciado los servicios mínimos "impuestos abusivos", que han "castigado especialmente a los sectores feminizados, negándoles de alguna manera el derecho a huelga a estas trabajadoras". "Esto nos hace plantearnos que, más allá de declaraciones institucionales y palabras, falta una voluntad política real para cambiar esta situación y queda patente que estamos muy alejadas de esa realidad", ha criticado.

Desde Steilas, Ana Pérez, se ha felicitado por el "importante seguimiento" en el ámbito de la educación. "Todos los centros han participado en los paros y los centros escolares se han organizado para cubrir servicios mínimos", ha indicado, para añadir que "desde las aurreskolas hasta la universidad las mujeres han parado de forma importante y bastante masiva".

Asimismo, ha destacado el protagonismo de las estudiantes y su participación "ejemplar y masiva", a las que ha felicitado y se ha sentido "muy orgullosa" de que les cojan el relevo.

Por parte de ESK, su portavoz, Isabel Castro, ha calificado de "positiva" la respuesta laboral a los paros en centros, que "no esperaban" en sectores con muy poca presencia de mujeres.

No obstante, ha lamentado que muchas mujeres "no han podido hacer huelga legal por sus circunstancias laborales, por estar en precario o ser trabajadoras del hogar". Por otro lado, ha valorado que se está reforzando la alianza entre el movimiento feminista y organizaciones sindicales. "Es algo muy bueno y no vamos a parar aquí", ha resaltado.