ELA dice que la reforma de la LOMCE de PSOE "sigue invadiendo" competencias educativas de Euskadi y no revierte recortes

En la reunión de este miércoles con el Ministerio de Educación, ELA ha valorado "positivamente" que se pretendan suprimir algunos de los aspectos "más sangrantes" de la LOMCE, pero también ha exigido que "se respete nuestra plena competencia educativa" y ha denunciado que el Gobierno español "no tenga ninguna intención de revertir la política de recortes".

Igualmente, ha criticado que la vía elegida por el Gobierno para realizar dicha reforma, es decir, a través de la aprobación de una Ley Orgánica, "prolongará su tramitación y complicará su aprobación".Por una parte, ha criticado ELA, la LOMCE "supuso un ahondamiento en un modelo educativo centralizador y un nuevo ataque a las competencias educativas de Euskal Herria".

Por otra, ha censurado, "ahondaba en un sistema educativo antidemocrático, adoctrinador, uniformizador, regresivo, segregador y elitista", y "uno de sus objetivos principales era la mercantilización de la educación, poniendo la educación al servicio de los intereses de mercado y el capital".

ELA ha indicado que la reforma planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez "pretende suprimir algunos de los aspectos más sangrantes de la LOMCE, tales como el establecimiento de las reválidas o evaluaciones finales, el incremento del curriculum controlado por el Estado, la prohibición de los modelos de inmersión lingüística en lenguas cooficiales diferentes al castellano, la segregación temprana del alumnado en 3º de la ESO, o el tratamiento y consideración de la asignatura de religión y la de valores éticos y cívicos".

No obstante, ha señalado que dicha reforma, "en caso de aprobarse en los términos presentados" en el anteproyecto de Ley que se ha presentado, "no supondría más que volver a la situación previa a su aprobación en la cuestión competencial, no incidiría en la política de recortes que se viene aplicando durante los últimos años, ni corregiría la tendencia hacia mercantilizadora de la educación ya presente en la LOE".

Así, ELA ha denunciado que temas como "la determinación del 55% del contenido del Curriculum educativo, la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos o la regulación del sistema de oposiciones del personal docente no universitario seguirían imponiéndose por parte del Gobierno Español".

El sindicato ha puesto de manifiesto la necesidad de "revertir la política de recortes, de incrementar la inversión en educación, de aumentar las plantillas y bajar las ratios, así como tomar medidas para consolidar en empleo y reducir la temporalidad hasta un 6% y revertir el resto de recortes aplicados durante años al personal de educación".

Ante esta situación, ELA ha exigido a los gobiernos de Euskadi y Navarra que "defiendan nuestra plena competencia educativa, reviertan la política de recortes y respondan a las necesidades de nuestro sistema educativo".