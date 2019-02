ELA convoca huelga en gestion directa de comedores escolares los días 20, 21 y 22 de marzo

En la asamblea de delegadas de ELA de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca celebrada este pasado martes, se ha hecho, según ha explicado el sindicado, una valoración "muy negativa" del convenio firmado, ya que "prácticamente no refleja ninguna de las reivindicaciones que hicieron que las trabajadoras y la totalidad de sindicatos" convocaran una huelga para ayer, que "se preveía masiva e histórica y que LAB frenó en seco con su firma".

ELA ha considerado que el hecho de que el convenio se haya firmado hasta 2023 "no puede ser impedimento para no luchar por cambiar la precaria situación actual". Según ha advertido, "hay problemas que, debido a dicha firma, no se podrán resolver hasta 2024, pero otros sí". En ese sentido, ha recordado que "tenemos en breve la siguiente adjudicación, y los pliegos de condiciones que prepara el Gobierno Vasco con total oscurantismo, que son claves para nuestro futuro".

Es en dicho pliegos, ha señalado, en los que se puede dar solución a "problemas tan importantes como la subrogación del personal independientemente del modelo de gestión de los comedores escolares por el que se opte, la revisión de las cargas de trabajo, instaurándose unos ratios acordes con el trabajo educativo del que también" forman parte, y la especificación de sus funciones, "sin que año tras año nos introduzcan más trabajo con menos personal y con cada vez jornadas más reducidas".

ELA también cree necesario "eliminar la precariedad en la contratación, estableciéndose jornadas mínimas por trabajadora, fomentando la estabilidad, estableciéndose jornadas cerradas por curso, sin opción de reducciones durante el año, e incrementando la contratación fija-discontinua en lugar de eventual".

"Hemos perdido una gran oportunidad de condicionar y arreglar todos estos problemas con la firma del convenio, pero el sector está dispuesto a seguir luchando, porque fuera del convenio también se puede condicionar y mejorar nuestra precaria situación", ha defendido.

Por ello, desde la asamblea de delegadas de ELA han decidido "seguir luchando" y convocar huelgas en el sector, que se desarrollarán los días 20, 21 y 22 de marzo, a las que han invitamdo a sumarse al resto de sindicatos .

"Será el Gobierno Vasco, responsable del servicio y de la elaboración del pliego de condiciones, quien tenga la capacidad de responder a nuestras demandas", ha advertido.

Por último, ha animado a las trabajadoras del sector a secundar la huelga del 8 de marzo, porque "nuestra situación de precariedad está íntimamente relacionada con la división sexual del trabajo y nuestra condición de mujer".