ELA denuncia el "autoritario liderazgo" de Urkullu "al servicio de una patronal que siempre quiere más"

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha denunciado, con motivo de la celebración del Primero de Mayo, el "autoritario liderazgo" del lehendakari, Iñigo Urkullu, "al servicio de una patronal que siempre quiere más", y ha afirmado que el sindicalismo tiene que ser "obligatoriamente más político que nunca" y que ELA pasará "a la ofensiva" en favor de "una vida digna"

Muñoz ha realizado esta reflexión en el transcurso del acto convocado por ELA en Bilbao para celebrar el Día del Trabajador que el sindicato ha iniciado recordando la sentencia condenatoria a los miembros de 'la manada' por abusos sexuales a un joven en Pamplona.

El dirigente de ELA ha afirmado que esa joven fue "violada dos veces, una en San Fermines y otra al no recibir la justicia que reclamaba". A su juicio, los jueces que han dictado esa sentencia "reflejan hasta el tuétano cómo en la sociedad actual está introducida la hegemonía cultural machista". "Esos jueces y otros más que existen en el Estado español son una institución que está pensada para perpetuar esos códigos de conducta para que nada cambie", ha añadido.

Muñoz ha iniciado su mitin recordando la figura de Martin Luther King y su lucha por la cohesión social y contra el racismo. "Probablemente, Martin Luther King, si hoy desarrollara la desobediencia civil y democráticas en el Estado español, el PP lo metería en la cárcel y los que acuerdan con el PP mirarían para otro lado porque consideran que todo eso también, los derechos humanos, son daños colaterales", ha añadido.

Txiki Muñoz ha señalado que el contexto de este Primero Mayo tiene "cosas buenas y malas" y, entre las buenas, se encuentran movilizaciones como las del 8 de marzo protagonizadas por el movimiento feminista y que "interpela a todos".

También ha mostrado su satisfacción por la movilización de los pensionistas y porque "las cosas estén cambiando" también en el mundo laboral y, en este sentido, ha recordado la lucha liderada por ELA en residencias de Bizkaia.

El secretario general de ELA, que ha asegurado que esas trabajadoras "fueron despreciadas" por las instituciones, ha afirmado que en ese conflicto se vio el modelo del sindicato. "Se ve cómo si se trabaja la organización, da resultados, se ve cómo podemos dar importancia a los contenidos y la importancia que tiene los instrumentos, la caja de resistencia para luchar contra el tesoro que hoy es la precariedad en manos de la patronal", ha añadido.

No obstante, ha lamentado que hay "cosas que no cambian" y ha denunciado que, en una coyuntura de crecimiento, aumentan las desigualdades "y también aquí" porque "no quieren poner en cuestión las políticas que han practicando en la crisis". "Y comparten el PNV, PP, PSOE y, si es necesario, Ciudadanos, que hay que continuar con las mismas políticas", ha añadido.

En este sentido, ha citado la reforma fiscal efectuada en Euskadi que, a su juicio, es un "inmenso regalo" que se ha hecho a las patronales para que "paguen menos impuestos".

"PP y PNV SE NECESITAN"

Asimismo, también ha citado el acuerdo entre el PP y PNV en materia presupuestario que, a su juicio, se ha producido porque "se necesitan para seguir aplicando las mismas políticas". "El PP atraviesa una coyuntura de supervivencia vital atrapada en casos de corrupción hasta el tuétano y el PNV quiere que el PP siga siendo su socio prioritario para llevar adelante las políticas de ajuste en los gobiernos en los que está, diputaciones y Gobierno Vasco. Son urgencias partidarias", ha añadido.

PENSIONES

Muñoz ha indicado que lo que se ha hecho con ese acuerdo sobre las pensiones es "retrasar" la entrada del factor de sostenibilidad, de manera que para 2020 "se volverá a esa situación" y lo han hecho "esperando que la movilización social decaiga".

El dirigente sindical se ha referido a la palabras del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, realizadas tras ese acuerdo, en las que afirmaba que "nunca el PNV había influido tanto en España como ahora" y ha preguntado al líder jeltzale si eso es verdad.

"¿De verdad influís en España?. Pues sería bueno que tuvieráis en cuenta la corrupción, los derechos humanos, la democracia, lo que están haciendo con los jóvenes de Altsasua, la Ley Mordaza, la nula voluntad a la hora de modificar la política penitenciaria, todos ellos componentes de una involución que protagoniza el PP", ha asegurado.

Asimismo, en materia de soberanía, ha recordado el "recado" del presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, en la convención del PP de Sevilla, en la que afirmó que, "si se va por el camino de la desobediencia civil a leyes injustas que imposibilita que se pueda decidir soberanamente el futuro, les espera la cárcel".

Por lo tanto, ha insistido en que PNV y PP "comparten políticas" y eso es lo que, a su juicio, explica el acuerdo cerrado entre ambos que facilita que los Presupuestos Generales del Estado continúen su tramitación. "No hay más que ver quiénes son los socios que aprueban presupuestos, que aprueban fiscalidad y que aprobarán el día que toque en el Parlamento vasco la reforma de los retoques en la RGI", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que ambos partidos comparten también "la acción de la devaluación salarial y la miseria laboral en las nuevas contrataciones" porque "todos quieren competir tirando salarios".

"Comparten también -y en esto el Gobierno Vasco es líder- que hay que combatir al movimiento sindical reivindicativo. Han calificado la existencia de nuestro modelo sindical de una anomalía para nuestro país. Y nosotros le tenemos que decir al lehendakari, después de las dos reformas laborales brutales que se han aprobado para debilitar las condiciones laborales de la gente y para debilitar el poder de negociación de los sindicatos, después de eso, de verdad cree usted que la anomalía en este país somos nosotros", se ha preguntado.

A su juicio, esa actitud es propia de "un liderazgo muy autoritario" por parte del lehendakari que "está al servicio de una patronal que siempre quiere más".

RECORTES

Muñoz ha añadido que "los ajustes, los recortes y la persecución del pensamiento crítico" no es "patrimonio de Rajoy", sino que "tiene label vasco". "Sabemos perfectamente quiénes están detrás de eso. Esta realidad muy dura que vive el movimiento sindical en nuestro país debería mandar la agenda de la izquierda política en nuestro pueblo", ha añadido.

El dirigente sindical ha denunciado el "cóctel explosivo" que se da en Europa y que destruye la cohesión social y, en este sentido, ha criticado las políticas de ajuste, el racismo y la xenofobia. A su juicio, se está buscando la "guerra de los pobres contra los pobres", y ha afirmado que también en Euskadi se "argumentan los recortes en base a la xenofobia".

"No hay más que ver quiénes son los odiados del Gobierno para aplicar recortes en la RGI", ha añadido Muñoz, que ha denunciado que PNV y PSE han presentado una propuesta de "recorte importante" en esta prestación. A su juicio, los "neoliberales vascos igual que los españoles" comparten la idea de Gerhard Shröder de que "hay que bajar prestaciones sociales para obligar a aceptar contratos miserables".

POLÍTICA

En este contexto, ha defendido que el sindicalismo tiene que se "obligatoriamente más político que nunca" y trabajar "su pensamiento propio libre de gobiernos, de patronal y de partidos políticos".

Txiki Muñoz ha afirmado que no hay democracia sin contrapoder y sin un sindicalismo fuerte, y ha asegurado que ELA está preparada con todos sus medios humanos y económicos para "pasar a la ofensiva" por una "vida digna".

A su juicio, el actual poder solo "cede ante la presión" y la responsabilidad de las organizaciones sociales y sindicales es "generar presión social para que las cosas cambien".