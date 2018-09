Educación llama a sindicatos de la concertada y patronales a negociar para evitar el "conflicto en las aulas"

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, afirma que, de momento, no van a modificar la normativa para la financiación de la red concertada y llama a los sindicatos de la escuela concertada y a las patronales a sentarse a negociar para evitar el "conflicto en las aulas".

En una entrevista al diario Deia, recogida por Europa Press, Uriarte afirma que se empieza el curso con un "montón de retos" tras un año "intenso" de negociaciones que tuvieron un "buen resultado" para la comunidad educativa.

La consejera indica que continuarán con el plan lector, el plan antiacoso y la estrategia STEM para fomentar las vocaciones científicas, además de poner en marcha un plan dirigido al alumnado con altas capacidades y un nuevo plan de infraestructuras educativas. Uriarte destaca que también les preocupa evitar los "desequilibrios" en la escolarización de alumnado extranjero.

Ante las huelgas convocada por los sindicatos de la concertada, afirma estar preocupada, sobre todo, porque "se meta el conflicto en las aulas". En este sentido, emplaza a ambas partes a sentarse a hablar donde corresponde, "en las mesas de negociación". "Del mismo modo que nosotros estuvimos inmersos en un proceso de negociación con los sindicatos de la pública, ellos también tienen que sentarse", apunta.

Uriarte indica que, como administración, ayudarán "en la medida que se pueda" para buscar soluciones en ese conflicto, pero "teniendo muy claro que quienes se tienen que sentar para buscar soluciones son las patronales y los sindicatos".

Ante el planteamiento de las patronales que aseguran estar "infrafinanciadas", cree que el problema no tiene que ver solo con la financiación, sino "con distintas mejoras en las condiciones laborales". En este sentido, asegura que los conciertos son los mismos para todos los centros de iniciativa social y "muchos no tienen esta problemática".

Respecto a si el Gobierno Vasco estaría dispuesto a acceder a la petición de Kristau Eskola de que el Ejecutivo suba la financiación un 25% a la red concertada y así renunciarían a las cuotas que cobra a las familias, explica que hay una normativa que "fija claramente" la financiación pública para la red concertada y de momento no van a modificar esa normativa. "Otra cosa es que algunos centros tengan mayores dificultades económicas, pero a quien corresponde hacer esa reflexión es a ellos".

Uriarte, que no aclara si la nueva Ley Vasca de Educación incluirá un nuevo modelo de financiación, afirma que el Acuerdo de bases por la Educación este proyecto concita "un gran consenso" y no debe verse condicionado por la postura de unos cuantos agentes, que son importantes, pero que no son los únicos" en referencia, por ejemplo, a la postura crítica de los sindicatos.

La consejera precisa que el 1 de octubre se celebrará en el Parlamento el monográfico que abordará este Acuerdo de Bases y espera que se alcance un acuerdo mayoritario por parte de los grupos. "Si hay que enriquecer el Acuerdo, este es el momento, porque de ello depende el contenido de la ley", apunta Uriarte, que señala que esperan aprobar la ley en junio de 2019.

Reunión con Isabel Celaá

Uriarte señala, por otra parte, que el 8 de octubre se reunirá con la ministra de Educación, Isabel Celaá, y le trasladará cuestiones que les "preocupan" como la retirada de los recursos contra la política de becas de Euskadi o el devenir de la educación con la Lomce.

"Celaá, como es lógico, conoce muy bien nuestro sistema y lo que pretendo es ver cómo evitar la tendencia recentralizadora de la educación instaurada por los dos últimos ministros. También tenemos preocupaciones en el ámbito de la FP. Quiero trabajar con Celaá los problemas de acceso a la FP Básica de los menores extranjeros no acompañados (menas) que la Lomce plantea", añade.

Respecto a si comparte la postura de Celaá de no derogar la Lomce hasta que no se apruebe una nueva ley consensuada, asegura que viendo la composición del Congreso y Senado "no parece fácil ahora" y añade que, para derogar una ley, hay que tener algo".

En relación al respeto a las competencias vascas en materia de educación, espera que se pueda avanzar más que con los dos últimos ministros. "Voy a poner esta cuestión en la mesa porque nuestras competencias tienen que ser respetadas, desde el tema de las evaluaciones a la retirada de los recursos", añade.

Por otra parte, afirma que el Gobierno defiende que la Facultad de Medicina cuente con unas instalaciones adecuadas y su apuesta por la nueva facultad es "clara". Uriarte indica, ante el plan de la Universidad de Deusto de poner en marcha una facultad de Medicina, que no pueden decir si les gusta o no el proyecto, "pero cualquier proyecto de formación e investigación en el ámbito de la salud que dé respuesta a las necesidades de la sociedad será bienvenido". A su juicio, ambos proyectos, el de la UPV/EHU y el de la Universidad de Deusto, son compatibles.