Egibar advierte al Gobierno de que "tendrá que abordar el modelo de Estado" y "habilitar procesos" en Euskadi y Cataluña

El presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, ha destacado la "buena sintonía" en materia de autogobierno que se ha alcanzado con el nuevo Gobierno central, aunque le ha advertido que van a tener que abordar "el modelo de Estado". De este modo, ha incidido en que "habilitar los procesos democráticos de legitimación de sujetos jurídico-políticos" en Euskadi y Cataluña "es una tarea que no se puede retrasar en el tiempo y que habrá que abordar".

Egibar ha realizado estas afirmaciones en el acto de presentación de los candidatos del PNV de Gipuzkoa a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, en el que también han tomado la palabra las cabeza de lista, Bakartxo Tejeria, y las aspirantes jeltzales Arantxa Tapia y Maria Eugenia Arrizabalaga.

En su intervención, el líder del PNV guipuzcoano, en materia de autogobierno, ha destacado que "parece que entramos en una nueva sintonía con el nuevo Gobierno del PSOE". "Veremos hasta cuando dura y cómo se materializan las cuestiones que se han comprometido, por lo menos en un calendario", ha destacado.

A su juicio, "es evidente que van a tener que abordar el modelo de Estado" porque "no se puede seguir por más tiempo con la actual crisis de modelo que tiene el Estado español". Para ello, ha considerado que es preciso "legitimar democrática, jurídica y políticamente realidades nacionales como la vasca y la catalana para que puedan convivir en pie de igualdad con la nación española".

Egibar ha insistido en que "la convivencia no se puede imponer", al tiempo que ha reiterado que "hay que pactar desde el respeto recíproco". "Ese es el desafío, tenemos que acertar nosotros también qué estatus político necesita nuestro pueblo para ganar ese futuro", ha manifestado.

EH BILDU

Por otro lado, el presidente del GBB ha destacado que el panorama político "ha cambiado" y que EH Bildu "quiere ser un partido que gestiona razones de Estado"." "A la vez que nuestro grupo en Madrid, quieren ser determinantes y después pretenden alumbrar otro juego de alianzas y es legítimo", ha afirmado.

En esa línea, se ha preguntado por qué este pasado ejercicio el PNV ha conseguido para 2020 un acuerdo presupuestario con Podemos y "el año pasado no fue posible" con la coalición soberanista.

También ha cuestionado por qué "no habiendo sido posible en 2019, a ellos les resulta posible en Navarra en 2020 con su abstención o posibilitando la aprobación del techo de gasto en Madrid, cuando la oferta en la negociación con el Gobierno Vasco eran significativamente superiores, muchísimo mejores".

Para Egibar, la razón es que "Bildu necesita del PSOE y el PNV no tiene las llaves de las cárceles". En ese sentido, ha asegurado que el partido jeltzale va a exigir que los centros penitenciarios "pasen a manos de las instituciones vascas" y un "cambio radical" en la política penitenciaria.

El dirigente jeltzale ha insistido en que, desde la perspectiva de EH Bildu, la "prioridad política pasa por el PSOE" porque, según ha dicho, "pretenden, con toda lógica y legitimidad, que en la cuestión penitenciaria se produzcan cambios". "Pero esa es su prioridad y nuevamente confunden sus necesidades con las prioridades del país y lo han hecho durante 40 años", ha remarcado.

"Cuando se avienen al marco del autogobierno y a la posibilidad de un nuevo estatus, por eso es por lo que dicen que, como el PNV ha abandonado la estrategia soberanista, vamos a dejarlo para mejor tiempo y ahora vamos a hacer la alianza de izquierdas", ha asegurado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de luchar contra la desigualdad porque, "además de por justicia social, está demostrado que cuando decrece la desigualdad aumenta el crecimiento económico". "Ese es nuestro modelo, avanzar sin dejar a nadie de lado", ha añadido.

CANDIDATAS

Por su parte, Arantxa Tapia ha destacado que el PNV ha "cumplido su palabra" durante esta legislatura y que ha preparado todas las listas "de forma democrática y transparente" porque en la formación jeltzale, según ha resaltado, "escuchamos a nuestras bases y a la sociedad". "No todos pueden decir lo mismo", ha añadido.

La candidata jeltzale y consejera de Desarrollo Económico ha defendido el modelo industrial que tiene Euskadi y que, a su juicio, "lo tiene que seguir siendo". "Una industria que sea respetada porque, a pesar de las tentaciones de algunos, no vamos a permitir que nadie complique ni ponga trabas al desarrollo industrial de Euskadi", ha expresado.

En esa línea, Tapia ha apostado por "luchar" por el modelo vasco ya que "Euskadi no es una isla" y, a su entender, en un mundo globalizado nuestra voz ha de tener identidad propia sin que nadie la usurpe".

Además, ha defendido la importancia de contar con las personas que vienen de otros lugares en una sociedad cada vez más envejecida como la vasca y de "integrarles y hacerles sentir parte de este país", al tiempo que ha apostado por "todos los talentos para que este país avance hasta el lugar que tiene que ocupar en el futuro".

Por su lado, Maria Eugenia Arrizabalaga ha considerado "legítimo" que los partidos quieran hacer oposición, pero "no es aceptable que hagan afirmaciones que no concuerdan con la realidad, solo para desgastarnos". De este modo, ha subrayado que el PNV "no renunciará jamás al soberanismo, por más que lo repita Otegi" quien, en su opinión, vive "obsesionado" con la formación jeltzale.

Además, ha denunciado que algunas formaciones están "intentando sacar provecho político de la degracia" y ha criticado la visita del presidente del PP, Pablo Casado, a Ermua y su "intento de descalificar al PNV".

Finalmente, Bakartxo Tejeria ha asegurado que la prioridad del PNV es "garantizar el futuro político y social de este país" y ha reclamado que se "respete lo que los vascos decidan porque esa es nuestra mejor garantía de futuro".