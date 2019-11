Elkargi reúne en San Sebastián a expertos en empresa familiar para poner en valor los procesos de sucesión

Según ha explicado la sociedad de garantía recíproca, las diferentes ponencias han coincidido en que en las empresas familiares, que constituyen la mayor parte de las compañías vascas, el proceso de sucesión "es una etapa crítica". A los aspectos meramente técnicos y de gestión vinculados a él, se añaden "las implicaciones familiares y sus correspondientes tensiones, junto a un fuerte trasfondo psicológico".

La apertura de la jornada ha corrido a cargo del presidente de Elkargi, Josu Sánchez, quien ha hecho mención al último estudio del Instituto de Empresa Familiar, en el que se constata que este colectivo representa casi el 85% de las empresas de Euskadi, supone más del 42% del PIB vasco y ocupa a más del 60% de los empleados.

Sánchez ha recordado que en las empresas familiares "está el origen de la industrialización vasca, al tiempo que el desarrollo económico, social y tecnológico de Euskadi están ligados a nombres y apellidos de personas integrantes de esas familias".

"Por todo ello -ha añadido- tienen y tendrán un enorme peso y una gran potencialidad, y es que han sabido dar una mejor respuesta a las situaciones de crisis, han mantenido mejor los niveles de empleo y han logrado generar relaciones más estables y fructíferas con los entornos en los que nacieron".

Por su parte, la responsable de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Deusto, Cristina Aragón, ha señalado que "las encuestas confirman que la sociedad vasca percibe de manera mayoritaria la fuerte vinculación de la empresa familiar con el desarrollo económico local, el empleo y el bienestar".

No obstante, se ha cuestionado si las empresas familiares están preparadas para "seguir ejerciendo ese papel protagonista" en el futuro. En ese contexto, ha mostrado su "intranquilidad" por hechos como que el 50% de ese colectivo no tiene planes de sucesión para transmitir la propiedad o que el 74% no tenga protocolo familiar escrito.

A continuación, el director de la Asociación de Empresa Familiar de Euskadi (AEFAME), Gaizka Zulaika, ha preferido hablar de "continuidad del proyecto familiar, en lugar de relevo". En este sentido, ha considerado que "la continuidad exitosa tiene relación directa con la gobernanza familiar", y ésta "debe ser trabajada".