Elkarrekin Bilbao cree que el Plan de Mandato de Aburto "no favorece la cohesión social ni combate la desigualdad"

A su entender, "es muy preocupante que de diez grandes proyectos no haya ningún apartado dedicado a igualdad o a vivienda, cuando son dos de los principales retos que tiene Bilbao".

Ana Viñals ha indicado que, en la presentación del plan, Aburto ha señalado como retos las políticas del gobierno en materia de cohesión social, la evolución medioambiental de Bilbao y los avances sociales y económicos. En su opinión, el equipo de gobierno "sigue representando un modelo cuyas consecuencias son una mayor brecha de género, entre el centro y nuestros barrios y entre la juventud y su futuro". "Eso son los retos a los que se enfrenta Bilbao y este gobierno los olvida", ha afirmado.

En cuanto a políticas medioambientales, Viñals ha señalado que, "en un momento de emergencia climática, no se ponen en marcha las medidas exigidas por los organismos internacionales, como la restricción del tráfico en la ciudad o la apuesta por una movilidad sostenible". Además, ha criticado que el gobierno "sigue permitiendo el mantenimiento de empresas contaminantes en nuestra ciudad, como es el caso de la empresa Sader en Zorroza".

Con respecto a las propuestas culturales, Viñals ha señalado que "bajo el nombre de 'Bilbao Cultural', se sigue construyendo una ciudad de grandes eventos, sin ser complementado por una apuesta de talento cultural". "Y lo que tenemos es a nuestra juventud creativa teniendo que emigrar en busca de oportunidades", ha lamentado.

Asimismo, la portavoz de Elkarrekin Podemos se ha preguntado "cómo es posible que no haya un epígrafe dedicado al acceso a la vivienda en ese 'Bilbao que queremos' que anuncia el alcalde". Según ha criticado, "el Bilbao que quiere el gobierno no contempla el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos, sino que contempla la vivienda como una herramienta de especulación municipal y no como un derecho".

Además, ha lamentado que el plan "tampoco contempla la igualdad y la lucha contra el machismo como un eje central de la acción política del gobierno".

En materia de infraestructuras, Viñals ha considerado que "es el mismo modelo por el que llevan apostando décadas, el que nos ha llevado a esta situación de desigualdad, es decir, la apuesta por las mismas recetas fracasadas".