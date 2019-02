Elkarrekin Podemos urge a poner en marcha los protocolos de contaminación atmosférica en municipios vascos

En un comunicado, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Joserra Becerra ha recordado que en el año 2017 preguntó a los principales municipios, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Barakaldo, acerca de los protocolos en casos de contaminación atmosférica, "y ninguno de ellos disponía de planes de actuación".

"Dos años después, seguimos igual y las administraciones no actúan para proteger la salud de la ciudadanía" ha criticado Becerra, quien ha explicado que "Bilbao con posterioridad si aprobó un plan de actuación aunque no lo está aplicando, como denunció ayer Udalberri".

Para la coalición, "no existe voluntad política para proteger la salud de la ciudadanía de los efectos nocivos de la contaminación atmosférica" y ha subrayado que "las Administraciones están obligadas por la ley a adoptar medidas inmediatas cuando la contaminación supera los umbrales de alerta". "En esos casos la exposición de la población a la contaminación ya supone un riesgo evidente para la salud humana", ha advertido.

Asimismo, ha indicado que "a la ausencia de protocolos de intervención, se suma la inacción de los Departamentos de Salud y Medio Ambiente cuando se producen episodios puntuales de contaminación causados por empresas concretas, como sucede en Muskiz, Durango, Zorrotza o Elorrio, lo que acrecienta el malestar ciudadano".

Por último, Becerra ha recordado que el Parlamento Vasco ya aprobó en octubre de 2018 una iniciativa de su formación que instaba al Gobierno Vasco a garantizar la calidad del aire, elaborando un diagnóstico y un plan de actuación "pero el Gobierno no ha hecho nada para ponerla en marcha".

"No entendemos la pasividad del Gobierno para cumplir la ley. ¿Es porque no tienen nada que decir, o porque la salud de la ciudadanía no está entre sus prioridades?" ha concluido.