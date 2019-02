Elorza cree que sin PGE el Gobierno queda "tocado" y Sánchez tendría que tomar la decisión de cuándo convocar elecciones

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y miembro de la Ejecutiva Federal, Odón Elorza, ha afirmado que "está claro que si los Presupuestos Generales del Estado no avanzan, el Gobierno queda tocado" y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tendría que tomar la decisión de cuándo convocar elecciones" generales.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Elorza se ha referido también a la manifestación convocada para este domingo en Madrid por PP, Ciudadanos y Vox bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'.

A juicio de Elorza, la movilización es una demostración de "la deriva de la derecha española en su conjunto, con un desplazamiento evidente hacia posiciones muy de derechas en alianza con la extrema derecha".

De este modo, ha lamentado que todo ello deriva del triunfo de la moción de censura presentada por el PSOE, de tal forma que, desde entonces, ha habido "un ambiente político de confrontación, discursos catastrofistas, se ha alimentado la guerra de comunidades y toda esa escalada de provocaciones ha culminado con la excusa última del relator".

Por otro lado, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a aguantar la presión y seguirá apostando por el dialogo" en Cataluña, pero no para aceptar "las condiciones que pretende imponer Quim Torra y compañía" para llegar a un acuerdo respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

"Diálogo sí, pero no aceptación de imposición en cuestiones como avanzar hacia el derecho de autodeterminación que no tiene ningún reflejo en la Constitución y genera un rechazo importante en sectores de la sociedad española y también de la catalana. No cabe hablar para nada de cuestiones que están al margen de la ley", ha añadido.

Cuestionado por un posible adelanto electoral, el representante socialista ha sostenido que el acuerdo con los nacionalistas catalanes "no parece posible en estos momentos para salvar el Presupuesto".

"No se van a aceptar por parte del PSOE las condiciones que pretende imponer Torra por lo que será muy complicado, por no decir casi imposible, que salgan adelante los Presupuestos, pero cosas más raras hemos visto", ha advertido.

De este modo, ha abogado por no especular con una hipotética fecha electoral, aunque "lo que sí está claro es que si los presupuestos no avanzan el Gobierno queda tocado". "La debilidad del Gobierno es todavía más manifiesta, somos 84 diputados y hay que salvar la dignidad de la institución. Por tanto, el presidente tendría que tomar la decisión de cuándo convocar elecciones y veríamos la fecha", ha indicado.

Por otro lado, ha reconocido que un adelanto electoral "más o menos inmediato" supondría "una dificultad" para el proceso de transferencias pendientes a Euskadi. "Vamos a ver lo que da de sí y si hay tiempo para efectuar esas transferencias o una parte de ellas sobre las que se ha trabajado mucho en los últimos meses", ha emplazado.

JUICIO DEL 'PROCÉS'

Por lo que respecta al comienzo la próxima semana del juicio en el Tribunal Supremo a los impulsores del 'procés', Elorza, tras criticar la actitud del PP y Ciudadanos, ha señalado que los dirigentes catalanes "se saltaron la ley repetidas veces, paralizaron el Parlamento, optaron por una declaración unilateral de independencia y declararon la república de Cataluña".

"Todo eso tiene unas consecuencias y son asumir ante la justicia responsabilidades... Nada de esto puede salir gratis, aunque sí ha fallado durante años el ejercicio de la política, el diálogo, la negociación y el llegar a acuerdos", ha reprobado.

De este modo, ha defendido que la celebración del juicio es "imprescindible tras las decisiones ilegales adoptadas" en Cataluña que en un estado de derecho "tendría consecuencias". "Otra cosa es que no parezca razonable que los presos hayan permanecido hasta el día de hoy en la cárcel cuando podían haber permanecido en libertad condicional con todo tipo de controles", ha finalizado.