El cortometraje "Entire days together", de la directora alemana Luise Donschen, obtiene el Gran Premio de Zinebi 61

El cortometraje de ficción "Ganze Tage zusammen (Entire Days Together)" (2019, Alemania), de la realizadora Luise Donschen, se ha alzado con el Gran Premio de la 61ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi, dotado con 7.000 euros.

Dos cortometrajes vascos han copado los principales galardones de esta edición, dotados con 6.000 euros cada uno: "Mateoren ama" (2019, Euskadi) ficción de Aitor Arregi y José Mari Goenaga ha conseguido el Gran Premio del Cine Vasco y el documental "Solo son peces" (2019, Euskadi) de Ana Serna y Paula Iglesias, el Gran Premio del Cine Español.

Un total de 57 cortometrajes: de animación (17), ficción (18) y documentales (22), han competido en la Sección Oficial Concurso Internacional de la presente edición de Zinebi.

El palmarés de la Sección Oficial de cortometrajes ha sido presentado esta mañana en Bilbao por el jurado de Zinebi 61, integrado el guionista, director y profesor, Fernando Franco; la productora Nahikari Ipiña; Marcel Jean, director del prestigioso Festival de Cine de Animación de Annecy; la programadora portuguesa Susana S. Rodrigues, y Reem Shilleh, investigadora y escritora palestina.

En cuanto a los Premios Mikeldi por géneros, el jurado internacional ha concedido el Mikeldi al mejor cortometraje de ficción a la producción iraní "Emtehan (Exam)" (2019, Irán) de Sonia K. Hadad.

CINE DE ANIMACIÓN

En el apartado de cine de animación, el Mikeldi al mejor cortometraje ha sido para la "Physique de la tristesse (The Physics of Sorrow)" (2019, Canadá) de Theodore Ushev, y el Mikeldi al mejor corto documental ha sido para "Carne" (2019, Brasil / España), de Camila Kater. Cada uno de estos tres galardones está dotado con una cuantía de 5.000 euros. Además, el jurado ha concedido una mención especial al documental "The Stroker" de Pilvi Takala (2019, Finlandia).

Respecto al premio Zinebi First Film (ZIFF), dotado con 12.000 euros y dedicado a las opera prima internacionales dirigidas por talentos emergentes, -abierto a largometrajes de ficción y documentales- ha sido para el documental argentino "Las facultades (The Faculties)" (2019, Argentina) de la realizadora Eloísa Solaas, que ha visitado Bilbao para presentar su trabajo.

El jurado de Zinebi First Film está integrado por la cineasta, directora teatral y artista multidisciplinar lituana Rugilé Barzdziukaité, que ganó en Zinebi 60 el Gran Premio ZIFF con su película "Acid Forest"; la programadora y comisaria Chiara Marañón y el reputado crítico de arte y ensayista audiovisual australiano Adrian Martin.

Este jurado ha querido conceder además dos menciones especiales al documental "Those That, At A Distance, Resemble Another", de Jessica Sarah Rinland (2019, España/Reino Unido), y a la ficción "Sphia e Agës (Aga's House)" de Lendita Zegiraj (2019, Kosovo/Croacia/Albania).

En esta edición se ha otorgado además un premio especial Zinebi First Film-Jurado Joven a la película "Säsong (Ridge)", de John Skoog (Suecia, 2019).

OTROS GALARDONES

Por su parte, la Fundación SGAE-Consejo de Euskadi ha galardonado al cortometraje de ficción "ANTI" (2019, Euskadi), de Josu Martínez, con el Premio al Mejor Guión Vasco, dotado con 3.000 euros.

El Premio del Público EiTB, también dotado con 3.000 euros, ha sido para el cortometraje de animación "Warum Schnecken Keine Beine Haben (Why Slugs Have No Legs)", de la directora suiza Aline Höchli.

El galardón que concede Cineclub FAS con una dotación de 2.000 euros, ha recaído en el cortometraje "La vía flotante" (2019, Euskadi) de Colectivo Zazpi T'erdi. Por último, el premio Unicef ha sido para la película de animación "ADAM" (2019, Singapur) de Shoki Lin.

Además, Zinebi 61 y la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV), con la colaboración de Euskal Telebista (ETB), el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia (BEAZ) y Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi celebró el segundo foro profesional de cine documental 'ZINEBI Networking.Dokumentalen sorgunea', una iniciativa que quiere impulsar el talento local y apoyar la producción en Euskadi de largometrajes documentales en fase de desarrollo o producción.

22 PROYECTOS

A esta segunda convocatoria se presentaron un total de 22 proyectos, de los que se seleccionaron ocho para formar parte del foro. Un comité de personas expertas ha asesorado a los proyectos seleccionados y ha decidido premiar con una ayuda de 10.000 euros al proyecto "5 minutu", de Amaia Nerekan Umaran, producido por Marmoka Films.

La gala de clausura de la 61ª edición de ZINEBI, tendrá lugar a las ocho de esta tarde en el Teatro Arriaga, con el reparto de premios y la entrega del Mikeldi de Honor a Márta Mészáros, y que recogerá su nieta, la actriz Cleo Ladanyi. A continuación, tendrá lugar la proyección del palmarés de Zinebi 61, que se repetirá en el Teatro Arriaga este sábado, a las 18.00 horas.