Equo Berdeak dice que la declaración de Emergencia Climática del lehendakari es una medida "efectista" pero "vacía"

En un comunicado, el partido verde de Euskadi ha lamentado "profundamente" que, "de nuevo, se utilice un asunto crucial para el futuro de nuestra sociedad como mero instrumento de propaganda política, tal como ocurrió con el anuncio del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático".

Para Equo Berdeak, resulta "totalmente contraproducente que se pinten de verde tratando de engañar a la ciudadanía y haciendo creer que se están proponiendo soluciones efectivas y transversales, cuando es falso".

"El lehendakari no dice la verdad. La sociedad vasca no está reduciendo sus emisiones, sino que entre 2016 y 2017 éstas han subido un 5,45%, y Euskadi supera la media de las emisiones per cápita de Europa y del planeta (9,2 Tm en Euskadi, frente a 8,4 en Europa y 4,7 a nivel mundial)", ha advertido.

Por otra parte, Equo Berdeak ha recordado que lleva años advirtiendo que la lucha contra el cambio climático "va a ser una oportunidad para construir una economía competitiva y climáticamente neutra, tal y como ha declarado Urkullu", pero el lehendakari "no se detiene en explicar cómo se logra ni tampoco menciona que ese desarrollo, además de sostenible, ha de ser justo y solidario, una reivindicación constante de los verdes de Euskadi".

Equo Berdeak ha afirmado que anuncios como esta declaración del lehendakari "van a defraudar más aún a la juventud vasca que, semana tras semana, salen a las calles a exigir medidas reales y vinculantes, y que no van a conformarse con meras declaraciones", porque "exigen a las instituciones hechos y no palabras, y no se les puede dar estas respuestas vacías para salir del paso".

A su entender, una declaración de Emergencia Climática "debería implicar la puesta en marcha con urgencia de un programa completo e inmediato de medidas que apuntalen definitivamente el compromiso de Euskadi con un futuro más sostenible, justo y solidario".

En ese sentido, ha añadido que, "para ser creíble, esta declaración debería ir acompañada de un compromiso firme e inquebrantable en materia de cambio climático que el Gobierno Vasco está aún por demostrar".

"Son demasiadas las políticas impulsadas desde el Ejecutivo que no contribuyen a lograr los objetivos de mitigación y adaptación establecidos internacionalmente, sino todo lo contrario", ha criticado, para poner como ejemplo "el empeño a continuar la quema de residuos de las incineradoras, la apuesta reiterada por el gas natural como base de nuestra política energética, el Plan Renove de subvenciones a la compra de vehículos contaminantes o la nula reflexión hacia la necesaria transformación del modelo industrial vasco".

"Todas esas y otras políticas son insostenibles e incompatibles con la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global", ha advertido.