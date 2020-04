ErNE realiza 3.000 pantallas protectoras para distribuir a los policías vascos y espera hacer otras 3.000

Según ha explicado el secretario general de ErNE, Roberto Seijo, a Europa Press, el sindicato comenzó hace una semana a intentar fabricar estas "pantallas antisalpicaduras para proteger contra el propio virus", después de que 'makers' del Espacio_Open de Bilbao les propusieran hacer estos elementos de protección y les cedieran el diseño, adaptado a las gorras de los agentes, y les proporcionaran material para ello.

"Ahora nosotros hacemos en el sindicato la producción", ha señalado el responsable de ErNE, que ha agradecido a las personas que han contribuido a la iniciativa "el tiempo y dinero para proporcionarnos mucho del material que tenemos aquí".

Hasta el momento, se han efectuado ya más de 3.000 pantallas protectoras y, según ha explicado Roberto Seijo, "estamos intentando ver si podemos hacer otras 3.000" porque su intención es repartirlas entre agentes de la Ertzaintza y de policías locales. "Igual podemos necesitar 10.000 pantallas", ha estimado.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

El secretario general de ErNE ha lamentado que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco "no ha podido darnos muchas medidas de protección". "No tenemos mascarillas para todos los agentes, no tenemos guantes, no tenemos equipos EPI y, al final, tenemos que procurar nosotros buscar formas de protección, como han hecho los sanitarios", ha señalado.

Por ello, ha considerado que el Departamento de Seguridad "no va a hacer nada ni va a decir nada" por el hecho de que se distribuyan entre los agentes estas pantallas protectoras, que "ellos no han sido capaces de dotarnos".

En función de los datos aportados por el responsable sindical, de manera oficial, los casos de policías contagiados por coronavirus confirmados se elevan a 134, si bien considera que esta cifra podría superar los 300 casos porque "hay muchas personas que han tardado en realizarle la prueba y otros que no se la han hecho".