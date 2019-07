Erkoreka asegura que el Gobierno no ha considerado "ni en una sola ocasión" un adelanto electoral

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo mantiene "el empeño de negociar hasta el final" los presupuestos vascos de 2020, aunque una prórroga no sería "un drama", y ha afirmado que no ha considerado "ni en una sola ocasión" un posible adelanto electoral.

En una entrevista publicada por el diario El Correo, recogida por Europa Press, Erkoreka reitera que el Gobierno "se resiste a ponerse en la hipótesis de que no vaya a haber presupuestos" aprobados el próximo año y añade que "el fruto" de los primeros contactos mantenidos con los distintos grupos políticos "no es negativo".

El portavoz del Ejecutivo Vasco opina que "es verdad" que una nueva prórroga de las cuentas no es "un drama", si bien subraya que existe, por parte del Gobierno, "empeño en negociar hasta el final". "Siempre es mejor tener un presupuesto actualizado que no tenerlo", insiste.

En cualquier caso, preguntado por la posibilidad de que se adelanten los comicios autonómicos si no se logran aprobar los presupuestos, asegura que, "en este momento, en el día a día del Gobierno, no se ha considerado ni en una sola ocasión el adelanto electoral, en absoluto". "No es un factor que tengamos en cuenta ahora", señala.

Erkoreka espera que, en la negociación presupuestaria, EH Bildu "haya aprendido que no le conviven repetir ese escenario" que se dio en la negociación de las cuentas de 2019, que finalmente no fructificó y llevó a la prórroga presupuestaria.

Asimismo, considera que, en Podemos, "han descubierto que resulta más rentable conseguir cosas que satisfagan a los colectivos que representan que venderles que, 'como pido la luna, no me la dan'", por lo que ve a la formación en "la dirección de implicarse y mojarse".

El portavoz del Gobierno advierte también de que, si el PP --que ha condicionado un posible apoyo a las cuentas a una rebaja en el IRPF-- "pretende salir del marco presupuestario, probablemente no habrá acuerdo" y recuerda que la competencia en esta materia corresponde a las Juntas Generales y que la evaluación de la última reforma fiscal está prevista en 2020. En cualquier caso, cree que al PP "tampoco le interesa que se adelantes las elecciones".

ASUNTOS APARCADOS

Por otro lado, lamenta que "es grave" la situación en la política estatal, en la que cree que se tendrá que "asimilar antes o después" que la fórmula de la coalición "es una constante en toda Europa Occidental. En este sentido, critica que "hay asuntos importantísimos que se ven aparcados" por la dilación en la conformación de gobierno, tanto en el desarrollo del autogobierno como en "un sinfín de cuestiones sectoriales" como el TAV. Según indica, el Gobierno "ve bloqueada una parte importante de su programa y es un problema".

En esta línea, el portavoz del Ejecutivo de Euskadi señala que no se van a cumplir los plazos del calendario de transferencias pendientes, si bien insiste en que "lo más importante" de ese calendario es "la existencia misma de un compromiso por parte del Gobierno central". De este modo, ha esperado que el próximo ejecutivo "lo siga manteniendo".

Erkoreka valora, asimismo, el trabajo desarrollado en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco y advierte de que "quien piense que una reforma de autogobierno de amplio consenso es posible de la noche a la mañana da la espalda a la realidad". Además, interpreta "en un contexto puramente electoral" el "gesto" de EH Bildu de presentar una propuesta de texto articulado.

Finalmente, critica que los grupos de la oposición "tienen una prisa enorme" para que el Gobierno remita al Parlamento los proyectos incluidos en el calendario legislativo, pero, "una vez que llegan, desaparece la prisa" para aprobarlos.

En esta línea, alude a la posible existencia de una "pinza" por parte de la oposición. "Me voy a remitir a palabras pronunciadas por significados portavoces del PP que, cuando en EH Bildu se niega la existencia de la pinza, les contestan que siempre les están llamando y buscando. Está en el diario de sesiones", concluye.