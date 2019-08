Erkoreka pide un Gobierno central "como es debido" ya, porque la interinidad puede "estancar" la legislatura vasca

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha pedido que se conforme un Gobierno central "como es debido, sin más demora", porque la situación de interinidad puede provocar un "estancamiento" en el "corazón" de la legislatura vasca. Además, ha asegurado que el Ejecutivo de Urkullu "no ha considerado" convocar elecciones autonómicas anticipadas, pero ha admitido que puede "sobrevenir alguna circunstancia" que obligue a adelantar los comicios.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido a la apelación a la responsabilidad que realizó este pasado jueves el Lehendakari a los partidos que deben conformar un Gobierno en el Estado, y ha asegurado que él, "hoy por hoy", no ve que exista esa "responsabilidad".

"La imagen que están dando no es precisamente muy constructiva. En cualquier caso, todavía falta tiempo y nosotros, como Gobierno, el Lehendakari lo hizo ayer, pero yo tengo que insistir en apremiar a los principales actores a que formen gobierno de una vez", ha añadido.

En este sentido, ha aludido a un informe sobre financiación autonómica elaborado por la Abogacía del Estado "que ponía claramente de manifiesto que un Gobierno en funciones tiene las manos atadas para prácticamente todo lo que tenga una cierta dimensión".

"Por lo tanto, el Gobierno en funciones no puede hacer nada reseñable. Hay que constituir un Gobierno como es debido, con la mayoría suficiente y con las garantías de estabilidad suficiente y se tienen que poner manos a la obra sin más demora", ha añadido.

REUNIÓN CON PNV

Sobre la futura reunión que mantendrá el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con el líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que no tiene más información de la que ha aparecido en prensa. "Parece ser que para el miércoles hay prevista una reunión, pero que no debía estar acordada con el PNV, sino que ha sido anunciada unilateralmente por Pedro Sánchez. Ojalá puedan reunirse y avanzar alguna posición compartida", ha dicho.

No obstante, ha indicado que "todo el mundo sabe que los efectivos que se requieren para una investidura no están fundamentados exclusivamente" en el PNV. "Hacen falta, primero, otras alianzas, y, después, puede venir el PNV", ha añadido.

Preguntado por si primero tendría que haber una reunión y un acuerdo con Podemos y, posteriormente, hablar con los jeltzales, ha señalado que "eso lo ha dicho el PNV con claridad, que tampoco se van a lanzar a una estrategia de negociación cuando falta lo esencial".

PORGRAMA

Según ha subrayado, hay "muchas fórmulas" a las que se pueden recurrir para conformar un Ejecutivo, pero cree que "llama la atención que, hasta la fecha, no hayan hablado prácticamente de programas o, al menos, no ha trascendido nada".

Además, ha destacado que los planteamientos que defienden "los principales protagonistas de este episodio son radicalmente contrarios", al plantear Unidas Podemos que solo "concibe la coalición", mientras los socialistas dicen que "cualquier cosa menos coalición". "Es un poco difícil que cualquiera de ellos se eche para atrás, desdiciéndose de lo que han dicho ante la opinión pública desde hace tanto tiempo", ha subrayado.

En todo caso, ha explicado que, tal como ayer dijo el Lehendakari, "lo fundamental es que se empiece por un programa". "Aquí en el Gobierno Vasco, que tenemos un Gobierno de coalición (con los socialistas) que ya cumple tres años, lo primero que trabajamos es el programa", ha añadido, para precisar que fue al final del proceso cuando comenzó a formarse el Ejecutivo. "Ahí los que estuvimos negociando no estuvimos ni presentes. Esa decisión la tomó la cúpula, el Lehendakari, el presidente del EBB y la secretaria general del PSE-EE", ha apuntado.

A su juicio, esto es lo que deberían hacer el PSOE y Unidas Podemos, comenzar por el programa, "incluso desde el punto de vista de la credibilidad, para que la ciudadanía, la opinión pública, se haga la idea de que están trabajando en serio, de que realmente quieren hacer un Gobierno para resolver los problemas de la ciudadanía, y no un simple reparto de carteras".

PÉRDIDAS EN EUSKADI

Para Erkoreka, cuanto más se retrasa la formación de un Ejecutivo central, Euskadi "va perdiendo" en temas del programa de Gobierno que tienen que ver con actuaciones conjuntas que deben realizarse con la Administración del Estado, que "son muchos".

En este sentido, ha citado las transferencias pendientes e inversiones "relevantes y estratégicas que hay que hacer en Euskadi, como el TAV y muchas otras". "Todo esto no se puede llevar a cabo si el Gobierno central está en funciones. Por tanto, llevamos cuatro meses estancados y, si la situación de interinidad se dilata, seguiremos otros tres o cuatro estancados en el corazón de nuestra propia legislatura", ha advertido.

Por ello, ha destacado que "el perjuicio es evidente y clarísimo". "No solo la ciudadanía española percibe las consecuencias negativas de la inexistencia de un Gobierno central, sino que aquí, en Euskadi, todo lo que el Gobierno tiene entre manos, que tiene que gestionar el Gobierno de Madrid, se queda también bloqueado porque todo esto no puede avanzar con un Gobierno que está en funciones y que no puede acometer nada que tenga un cierto valor estratégico. Está siendo ya un problema real", ha apuntado.

PRESUPUESTOS

El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que la posibilidad de que las campañas electorales y los compromisos parlamentarios en relación con los Presupuestos interfieran, "siempre está ahí". "Pero esa es una hipótesis en la que nosotros no nos estamos queriendo colocar. Ahora estamos trabajando por la elaboración del Presupuestos", ha añadido.

Además, espera que, en esta ocasión, "no se vayan a formar alianzas expresas o implícitas entre el PP, por un lado, EH Bildu, por otro, y Elkarrekin Podemos, en tercer lugar, para tejer todo el camino parlamentario que hay que andar para aprobar el Presupuesto con líneas rojas, vetos, con censuras por aquí y por allá". "Creemos que el acuerdo va a ser posible con alguna formación política", ha apuntado.

Ha indicado que "nunca se puede descartar la posibilidad de que sobrevenga alguna circunstancia que pueda alterar los planes, pero el Lehendakari dijo (ayer) claramente que él está operando ahora con la legislatura completa".

"Y cualquiera que le conozca, sabe que su preferencia suele ser la de cumplir los plazos. En el Consejo de Gobierno no hemos considerado, en ningún momento hasta la fecha, la posibilidad de adelantar elecciones ni el Lehendakari ha compartido esa intención con los miembros del Gobierno en ningún momento", ha insistido.

Por último, Josu Erkoreka ha afirmado que está sin concretar todavía el reparto de los migrantes del Open Arms, que han llegado al puerto gaditano de San Roque procedentes de la Isla de Lampedusa, pero espera que la oferta que realizó el Gobierno Vasco al central "tenga respuesta y Euskadi pueda acoger, en expresión de su solidaridad, a un contingente razonable y proporcionado".