Erkoreka cree que la IA "ha pegado un frenazo" para no reconocer que matar estuvo mal "en todo tiempo y lugar"

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Erkoreka ha considerado que se ha constatado que la izquierda abertzale ha dado "pasos atrás" tras escuchar a varios portavoces parlamentarios en los últimos debates en la Cámara.

En concreto, se ha referido al pleno en el que se abordó el tema de los 'ongi etorris' a los presos de ETA, y ha dicho que "sorprendió la dureza" con la que EH Bildu "se posicionó y la rigidez con la que expresaba sus puntos de vista que recordaban demasiado a otras épocas, en las que todavía su posición respecto a la violencia era un poco ambigua".

"Parecía que, en años anteriores, por mil circunstancias habían avanzado en posiciones y, sin embargo, da la sensación de que no. Y están haciendo recientemente posicionamientos en los que transmite la imagen de que no han sido capaces ni parecen estar dispuestos a superar determinados umbrales, determinados hitos", ha añadido.

A su juicio, "esto sorprende porque lo que se les pide no es algo excepcional, sino que lo único" que se les reclama es que "hagan una declaración abierta, contundente, paladina e incuestionable de rechazo de la violencia en todo tiempo, momento y lugar".

Por ello, cree que tienen que rechazar a ETA y reconocer que "matar estuvo mal". "Para construir una sociedad democrática y una convivencia civilizada es el primer paso que cabe exigir a quienes quieren participar en ese proceso de construcción colectiva de la comunidad política", ha subrayado.

Josu Erkoreka ha manifestado que, "si alguien no es capaz de hacer un pronunciamiento de este tipo, es que falta lo esencial". "Ahí es donde apreciamos que parecía en épocas pasadas que, por los pronunciamientos que estaban haciendo, apuntaban en esa dirección, pero todo da a entender que han pegado un frenazo y no están dispuestos a avanzar más", ha manifestado.

En su opinión, "si se construye un relato que pueda servir para construir una convivencia civilizada y democrática de cara al futuro", tiene que haber "una toma de posición que descarte, rechace y condene la violencia en todo tiempo y lugar porque en Euskadi se mató con objetivos políticos".

"No solo estará mal en el futuro porque estratégicamente nos conviene o porque tácticamente no tenemos otra salida, nada más que la de reconocerlo así, estuvo mal porque éticamente estuvo mal. La violencia es rechazable desde el punto de vista moral. Sin una base ética mínima es imposible construir una convivencia democrática y civilizada", ha manifestado.

Erkoreka ha advertido de que, "cualquier relato que no pase por ahí o que no esté dispuesto a pasar por ahí, es un relato que no sirve para construir una convivencia democrática de futuro".