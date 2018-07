Erkoreka cree que debe "concurrir algún sí" para que una relación sexual sea consentida

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, de cambiar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia de 'La Manada'.

Erkoreka ha afirmado desconocer "en su literalidad la propuesta" pero ha indicado que, "si el no es no, y todo el mundo lo viene preconizando desde hace tres años y está de acuerdo en ello, es evidente que tiene que concurrir algún sí para que la relación sea consentida, y no desemboque inmediatamente en el reconocimiento de una agresión sexual".

"Por tanto un sí tiene que existir. Un sí que seguramente tendrá una significación y una explicitación distinta según el contexto. No es lo mismo el sí en el seno de una relación de pareja estable que el sí, por ejemplo, de una mujer que se encuentra bajo los efectos de una bebida alcohólica y no está en condiciones de expresar libremente su voluntad ni para el sí ni para el no, en ese caso seguramente el sí tiene que ser mucho más explícito, contundente y rotundo. Seguramente la circunstancia concreta puede contribuir a modular, pero que tiene que haber un sí es evidente", ha afirmado.

No obstante, el portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que habrá que ver "cómo se formula" y cree que ese texto habrá que "aplicarlo a realidades muy diferentes"