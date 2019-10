Erkoreka cree que la izquierda abertzale "no está avanzado en el reconocimiento del daño injusto" por el terrorismo

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha considerado que la izquierda abertzale "no está avanzado en el reconocimiento del daño injusto" causado por el terrorismo de ETA con actuaciones como permitir en Galdakao la exposición del preso Jon Bienzobas o no condenar, en el Parlamento vasco, la celebración de 'ongi etorris'.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que, en el pleno del Parlamento vasco de la semana pasada se "constató" que EH Bildu está dando 'un paso atrás' dentro de su evolución política, con su postura de no retirar la exposición de Jon Bienzobas en la casa de cultura de Galdakao o con su posición en relación a los 'ongi etorris' a presos excarcelados.

Así, ha recordado que, en el debate parlamentario sobre los recibimientos a expresos de ETA, "todos los grupos, por unanimidad excepto EH Bildu, condenó esta práctica y recomendó su eliminación". "Y ahí se constató, efectivamente, que la actitud que está ofreciendo la izquierda abertzale en relación con este asunto está más atrás que la que estaba hace solo un año cuando se abordaban estas cuestiones", ha lamentado.

En ese sentido, ha criticado que la izquierda abertzale "no está avanzando hacia el reconocimiento del daño injusto causado, no está avanzando hacia una memoria crítica del pasado, de lo que hicieron, hacia un reconocimiento de que matar siempre estuvo mal, no por cuestiones de oportunidad, estratégicas o tácticas, sino porque éticamente y desde el punto de vista de la convivencia democrática siempre es rechazable". "No parece avanzar en esa dirección y, lógicamente, en un momento como el actual el no avanzar en esa dirección es retroceder", ha advertido.

EXPOSICIÓN DE BIENZOBAS

Erkoreka se ha referido, por otro lado, a la petición que ayer realizó el Gobierno Vasco al Ayuntamiento de Galdakao para suspenda la exposición de cuadros y esculturas del preso de ETA Jon Bienzobas, en Torrezabal Kultur Etxea del municipio.

Tras remarcar que "no es una cuestión que vulnere la legalidad, y lo ha dicho claramente, además, la Audiencia Nacional", ha precisado que, "en ningún momento el Gobierno vasco lo ha planteado como una vulneración de la ley", sino como un gesto conveniente desde la perspectiva de la solidaridad con las víctimas del terrorismo, de la humanidad, de la cercanía, y de la ética".

Según ha explicado, la petición del Gobierno Vasco para que se retire la exposición de Bienzobas "va un poco en la línea de lo que venimos preconizando desde el Gobierno vasco en relación con la mirada crítica o la memoria crítica del pasado", en el sentido de que "es muy peligroso, desde todo punto de vista pero también desde la pedagogía que desde las instituciones hay que lanzar al conjunto de la sociedad, trivializar, banalizar o relativizar lo que ha sido el daño injusto causado en el pasado por la actividad terrorista".

Por ello, ha insistido, propusieron al Ayuntamiento de Galdakao que retirara esa exposición "en la línea de lo que vienen reivindicando las asociaciones de víctimas". "En última instancia la decisión es suya y, por supuesto, se trata de una actividad que no es ilegal, no es contraria a la ley", ha señalado.

Erkoreka ha rechazado que "haya que negar el derecho a la creación artística por parte de una persona privada de libertad, que ha sido terrorista, ha sido procesada, condenada y se encuentra ahora en prisión", ya que "una persona que reúne esas condiciones tiene derecho, como cualquier otra, a su expresión artística y a desarrollarse como persona, en la medida en que se lo permite el régimen carcelario a la que está sometida".

No obstante, ha advertido que "eso no está en cuestión, lo que está en cuestión es que una institución pública dé cobertura pública a una iniciativa de este tipo, y, a través de esa cobertura, se le dé difusión, y hasta cierto punto se esté realzando la trayectoria, la visión, y el perfil de una persona que tiene tras de sí delitos muy graves y que ha generado, a través de la comisión de esos delitos, mucho sufrimiento en mucha gente".

"Se trata de trabajar un poco la empatía con las víctimas que han padecido los atentados que esta persona ha perpetrado", ha concluido el portavoz del Ejecutivo vasco.