Ernesto Valverde dice que el Athletic es "lo mejor" que se ha encontrado en su carrera, pero descarta volver a Bilbao

El ex entrenador del Barcelona C.F. Ernesto Valverde ha asegurado este jueves en Bilbao, en su primera aparición pública tras su cese en el Barcelona, que entrenar al Athletic ha sido "lo mejor" que ha hecho y que se encontrado en su carrera, pero ha descartado volver, porque el futuro del club rojiblanco "pasa por entrenadores jóvenes que están surgiendo en Bizkaia", entre los que ha destacado el propio Gaizka Garitano, Andoni Iraola o Joseba Etxebarria.

Valverde ha recogido el Premio Referente Bilbao International Football Summit - BIFS'200, en el marco de una nueva edición del International Football Summit BIFS 2020, que se está celebrando este jueves en el bilbaíno estadio de San Mamés, bajo el lema "La Eurocopa de las Ciudades".

El ex entrenador del Barcelona y del Athletic, entre otros equipos, ha agradecido el premio y ha asegurado que le hace "especial ilusión" recibirlo en San Mamés.

Tras reconocer que desde su salida del Barcelona no ha visto "demasiado fútbol", sino que ha intentado "poner un poco de distancia con todo lo que está pasando", ha dicho haber estado "un poco pendiente" del partido de ayer de semifinales de Copa entre el Athletic y el Granada, porque "al final es una semifinal de Copa, y se ha dado una gran oportunidad" para el Athletic "de poder llegar a la final y de ganar el título, y hay mucha expectación". "Yo pensaba que el Athletic iba a hacer el segundo gol, y en Granada será un partido complicado", ha augurado.

Según ha reconocido, el único partido que ha visto "completo" del Barcelona tras abandonar el club fue el de cuarto de final de Copa en San Mamés. En ese sentido, ha afirmado que "a todos los entrenadores les cuesta ver a los equipos en los que has estado, y lo que tratas es de generar un poco de distancia".

Valverde ha indicado que el partido de Copa del Barcelona y Athletic le pareció "calcado" al de Liga que enfrentó a ambos equipos en San Mamés, "en el que el Barça es dominador en cierta medida, el Athletic en el primer tiempo estuvo bien, en liga también fue igual, y al final cambiaron los nombres y Aduriz nos hizo un golazo en el partido de liga y el otro día Iñaki (Williams) marcó".

Ernesto Valverde ha asegurado que "todo los clubes te dejan su marca", pero entrenar al Barcelona ha sido "una suerte increíble, no lo voy a negar". Preguntado si cree que ha sido 'injustamente tratado' en el club azulgrana ha dicho que "no pienso en eso, de lo que se trata es de pasar página, me interesa mirar adelante, no tengo porqué mirar hacia atrás". "No quiero generar ninguna polémica. Hay tanta prensa aquí que no quiero generar ningún titular. Yo tengo un talante determinado y, en mi caso, es tratar de que las polémicas no los sean tanto", ha insistido.

Sobre la importancia que ahora se le quita a ganar una liga, Valverde ha señalado que "cuando uno repite triunfos, gana un año y al siguiente, al final se acostumbra y piensa que eso es realmente así". En su opinión, la Liga es "el torneo que te dice exactamente cómo está el equipo, y cómo has funcionado durante un año porque, al final, es un torneo que empieza en agosto y termina en mayo". "Hay otros torneos que tienen más glamour, pero todos dependen de un partido, de un momento de inspiración, y son situaciones que puedes controlar menos", ha subrayado.

En ese sentido, ha destacado que en el Liverpool "andan locos porque parece que este año van a ganar la liga después tanto tiempo, por la importancia que le dan a la Premier".

"LO MEJOR, ENTRENAR AL ATHLETIC"

En cuanto a los mejores momentos de su trayectoria, para Valverde, el ganar la Supercopa con el Athletic "supuso mucho para nosotros, sobre todo por la sensación esa de que el Athletic llevaba mucho tiempo sin ganar nada, y ese trofeo supuso mucho". "Significó mucho para todos, yo también soy del Athletic. He ganado en Barcelona y en Grecia, pero el Athletic es especial", ha manifestado.

Además, ha destacado que el clima de trabajo "tan especial, positivo, bueno y reconfortante" que tiene el club rojiblanco, por lo que ha dicho no tener "reparos" en decir que entrenar al Athletic ha sido "lo mejor que yo he hecho y me encontrado en mi carrera".

Preguntado si le gustaría volver a Bilbao, Valverde ha recordado que tiene 56 años y ha señalado que "hay entrenadores nuevos". "Ahora está entrenando Gaizka Garitano, que es de los años 70, y hay entrenadores jóvenes que están llegando de los años 80, como Andoni Iraola o Joseba Etxebarria. Yo he estado ya en el Athletic y es tiempo de toda esta gente y el futuro del Athletic pasa por ellos o por cualquier otros entrenadores jóvenes que están surgiendo en Bizkaia", ha manifestado, para reconocer que tenía decidido, una vez acabada su etapa en el Barcelona, "estar un tiempo parado y tomarme un tiempo, pero ya veremos".

Según ha dicho, no lleva "tanto tiempo sin entrenar" y no ha decidido nada, aunque no cierra la puerta a volver a entrenar fuera de España. "Me gusta hacer cosas raras, me gustaría ir a Australia, tener alguna aventura extraña, porque el fútbol se va terminando y hay que pensar que hay que vivir en sitios raros", ha afirmado, para recordar a Andrés Iniesta que está en Japón.

En cualquier caso, ha indicado que "en poco tiempo" tiene pensado "empezar a ver a algunos equipos, a estar con entrenadores, y a confrontar cosas, porque tenemos que seguir aprendiendo y formándonos viendo a otros entrenadores".