La Ertzaintza abre la puerta a indemnizar a la familia Cabacas por el "error irreparable"

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha manifestado que la Ertzaintza no tiene "ninguna objeción" para reactivar ahora la demanda de indemnización económica formulada por la familia de Íñigo Cabacas después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia que ha determinado que la carga policial con pelotas de goma en la que falleció el joven fue desproporcionada. Beltrán de Heredia ha indicado que ese procedimiento paralelo estaba en "suspensión" y que, aunque la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo, puede ser ahora el momento de afrontar las responsabilidades civiles, que aún no han sido cuantificadas.

Beltrán de Heredia ha comparecido ante los medios de comunicación este viernes para valorar la sentencia del denominado 'caso Cabacas'. Preguntada por las críticas que hace el fallo tanto del operativo que se saldó con la muerte de Cabacas como de la "deficiente" investigación posterior -en la que por ejemplo se limpiaron las armas utilizadas haciendo imposibles saber cuántos ertzainas dispararon y quiénes eran-, la consejera ha indicado que la Policía vasca ya ha realizado su "autocrítica" y adoptado todas las medidas necesarias para que algo semejante "no se vuelva a repetir".

Según Beltrán de Heredia, estos hechos "marcaron un punto de inflexión en la Ertzaintza" hasta el punto de "cambiar protocolos y materiales". Desde 2012, ningún ertzaina ha vuelto a disparar una pelota de goma. No obstante, se ha mostrado dispuesta a hacer "una lectura atenta de la sentencia para seguir introduciendo mejoras". Asimismo, la consejera ha trasladado su "pesar" a la familia, si bien no se ha puesto en contacto con los padres de la víctima.