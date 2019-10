Esteban (PNV) cree "absolutamente inaplicable" la Ley de Seguridad Nacional, que es "un invento extraconstitucional"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree "absolutamente inaplicable" la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña y considera que es "un invento extraconstitucional". Además, ha afirmado que supone "saltarse" la Constitución y "modelarla, una vez más, a lo que quieren" ciertos partidos estatales, "como si fuera plastilina"

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogidas por Europa Press, Esteban ha manifestado que, mientras no haya "un acto concreto" del Gobierno catalán, no se puede aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña.

Además, ha considerado "absolutamente sorprendente" que se pretenda recurrir a la Ley de Seguridad Nacional. "Yo ya me temía que, en un momento determinado, esto se pretendería utilizar. Lo cierto es que, cuando se debatió la Ley, se dejó claro que esto no era por 'amenazas' interiores, sino por temas de ciberterrorismo, de ataques exteriores y de seguridad internacional para tomar medidas", ha añadido.

A su juicio, lo que no se puede pretender es aplicar una Ley "que no se contempla en la Constitución". "Hay 'estado de sitio', 'estado de excepción', 'estado de alarma', pero eso no se quiere aplicar. Y está el 155 de la Constitución, pero la Ley de Seguridad Nacional no sale por ninguna parte", ha advertido.

En esta línea, ha dicho que se trata de "un invento extraconstitucional con el que quiere limitar la autonomía, que es absolutamente inaplicable, y que eso sí que es saltarse y modelar, una vez más, la Constitución a lo que quieren, como si fuera plastilina". "Si hay que ajustarse a la Ley, ajustémonos todos", ha añadido.

GASTOS DE CAMPAÑA

Aitor Esteban ha considerado "otro paripé más de la política española" la propuesta del PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos para reducir los gastos de campaña electoral porque solo supondría una rebaja del 10% del total de esos gastos.

"Ya está bien de estos teatrillos, porque intentan ser los reyes del ahorro aquellos que nos han llevado a unas nuevas elecciones. Lo que tendrían es que haber llegado a un acuerdo y, sobre todo, el PSOE, que era el que tenía más escaños y la responsabilidad de formar Gobierno", ha apuntado.

Según ha manifestado, la propuesta "no se mete en lo gordo, que son las inserciones en medios ni los grandes actos de campaña". "Nosotros, para hacer campaña más sostenible, ya llegamos a un acuerdo entre partidos hace muchos años. Aquí (en Euskadi) no existen las banderolas colgadas de farolas ni las vallas publicitarias", ha indicado.

Aitor Esteban ha afirmado que el acuerdo que les proponían ahora los partidos estatales era "como un contrato de adhesión, sin negociar". "En una campaña a nivel estatal, nosotros estamos excluidos de la mayoría de los ámbitos", ha señalado, en alusión a los grandes debates electorales.

"Si nosotros no estamos ahí y ni siquiera podemos estar en el transporte público, en una parada de autobús o del metro en un cartel, la gente puede pensar que ni nos presentamos a las elecciones", ha manifestado.

A su entender, de esta forma, "se ahonda todavía más en la desigualdad" de oportunidades para las formaciones que no son de ámbito estatal. "Ahí no podemos entrar. Aparte de que creo que se está engañando a la opinión pública", ha insistido. Esteban ha apuntado que el acuerdo que se alcanzó ayer se convierte, en sí mismo, "en un acto de campaña", sobre todo del PSOE.