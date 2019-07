Esteban (PNV) dice que reconducir conversaciones para la investidura va a exigir a PSOE y Podemos "tragar algún sapo"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido a PSOE y Unidas Podemos que "construir un gobierno" empezando por el reparto de cargos es "realmente complicado", y ha considerado que reconducir las conversaciones y poder llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente, "va a exigir" a ambas formaciones "tragar algún sapo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha reconocido que, en las últimas horas no ha hablado con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pero "uno si tiene contactos con gente del PSOE y de Podemos que están en el tema de la investidura".

En ese sentido, ha señalado que las conversaciones que han tenido hasta ahora el PSOE y Unidas Podemos "las han hecho públicas y categorizando determinadas líneas que no pensaban traspasar, ni uno ni otro" y ha considerado que "reconducir todo eso va a exigir tiempo, esfuerzo y tragar algún sapo a uno y a otro, si es que quieren llegar a un acuerdo y si, verdaderamente, al final hay una voluntad".

A su entender, el desencuentro 'definitivo' entre PSOE y Unidas Podemos no ha llegado todavía, sino que "queda tiempo todavía hasta el día 22, e imagino que seguirán hablando", aunque "habría que preguntárselo a ellos" porque al PNV "nos meten en medio de sus conversaciones y no nos gusta en absoluto que utilicen el nombre del PNV para mejorar sus posiciones frente al otro". "Que no nos utilicen, ni unos ni otros, para presionar ni en su negociación, porque no nos gusta en absoluto", ha reiterado.

Esteban ha censurado que se está utilizando el nombre del PNV "para decir por parte de unos que nos oponemos a que Podemos pueda tener ministros en el Gobierno, lo cual ya hemos dicho por activa y por pasiva que no es cierto, pero es que Podemos, a la recíproca, también mueve en redes sociales y en declaraciones de algunos de sus representantes que no hay ningún inconveniente". "Que nos dejen unos y otros tranquilos, que negocien entre ellos, y nosotros ya tomaremos luego la decisión que con respecto al PNV consideremos que es la más conveniente", ha insistido.

A su entender, "lo importante en una negociación de investidura es el programa, para qué se quiere hacer un gobierno, cuáles van a ser las líneas principales, cuáles son las formas legales o los problemas que se quieren abordar, y cuáles son las prioridades, y de eso es de lo que se tiene que hablar".

En ese sentido, ha indicado que tanto al PSOE como a Unidas Podemos el PNV les ha dicho que tengan "cuidado" con lo que puedan cerrar porque "si necesitan la colaboración de otros, entre ellos el PNV, vamos a ver si ponéis entre los dos algunas rayas que para nosotros son imposibles de aceptar". Así, como ejemplo ha señalado que con Unidas Podemos "puedes estar de acuerdo con ellos en cosas que ellos plantean en el ámbito social, pero tienen una tendencia terrible en buscar la solución de manera centralista, cuando las competencias no son de las instituciones centrales".

"Los acuerdos entre multipartitos es un pequeño encaje de bolillos, y tienes que saber que cada uno tiene una fuerza diferentes, que cada uno va a tirar a cosas que le pueden gustar más o menos a otros, y que hay que aceptarlas entre todos, pero hay unas líneas que no puedes pasar porque entonces imposibilitas ese acuerdo multipartito, y eso se lo hemos dicho tanto al PSOE como a Podemos", ha manifestado.

CARGOS

Sin embargo, ha lamentado que PSOE y Unidas Podemos "ni siquiera han llegado a esa fase, sino que la cosa está más en tema de cargos", y ha advertido de que "construir un gobierno empezando por ahí es realmente complicado". "Hay que empezar por el programa y para qué queremos el Gobierno, y luego ya irá fijándose la composición", ha insistido, para considerar que el reparto de ministros "no debería ser lo importante", pero "si las prioridades se ponen en eso, creo que tienen el rumbo político un poquito equivocado".

Preguntado si tiene que haber un acuerdo previo entre PSOE y Unidas Podemos para que el PNV pueda decidir su voto definitivo, Esteban ha dicho que "ya veremos qué decisión tomamos". Tras insistir en que "hay contactos", ha dicho que "un acuerdo con el PNV tampoco lleva a ninguna parte, porque tenemos la fuerza que tenemos, seis escaños más tampoco suponen una diferencia sustancial", y son PSOE y Podemos "los que tienen que avanzar".

"Nosotros podemos llegar a un acuerdo con el PSOE, pero si no sabemos luego en qué se va a concretar el acuerdo que puedan llegar con Podemos, igual tenemos que retomar nuestra posición o decir que lo que habíamos acordado estaba bien pero ahora se introducen unos elementos que no encajan con lo nuestro", ha indicado, para insistir en que "lo más lógico" es que socialistas y Unidas Podemos "fueran avanzando y, después, entrar nosotros más profundamente en la negociación".

Esteban, que ha reconocido que PNV y PSOE "están hablando" y se ha entrado en materia "genéricamente", ha reiterado que "hay que precisar muchas cosas" y ha insistido en que "como son necesarios otros socios, que tienen más escaños".

Por otro lado, el portavoz jeltzale ha señalado que el PSOE y el PNV "nos conocemos más, llevamos un rodaje en las instituciones en cuanto a acuerdos de gobierno", pero ha advertido que "lo que vaya a pedir o implicar la entrada de Podemos tampoco lo sabemos exactamente". "Sería bueno tener eso un poquito despejado para luego saber cómo uno entra", ha afirmado, para indicar, de cara a la investidura, que "hay que ver cómo se van moviendo las posiciones para que nosotros definamos nuestro voto".

Según ha dicho, "la coyuntura política lo que pide, y nosotros queremos, es que haya un gobierno", por lo que votar no a Pedro Sánchez "no tiene sentido", porque "no hay otras alternativas y queremos que haya un funcionamiento de gobierno y un cierta estabilidad institucional". "Entendemos la coyuntura y el momento, pero vamos a ver cómo se van definiendo las cosas", ha añadido, para afirmar que el PNV "podría votar sí, aunque Podemos no entrara, o podríamos abstenernos, todavía hay que ver muchas cosas".

En ese sentido, ha afirmado que si votan sí a la investidura de Pedro Sánchez como presidente será porque "creemos que tenemos que hacerlo, porque el momento, la responsabilidad y más o menos las garantías de determinados asuntos que hayamos podido hablar no son suficientes o al menos hay que dar un margen a la oportunidad", y "no porque queramos presionar a Podemos".

FALTA DE CULTURA DE ACUERDOS

Esteban ha emplazado a PSOE y Unidas Podemos a "hablar entre ellos" y a que sean "lo suficientemente maduros para llegar a un acuerdo, pero sin utilizar a los demás". A su entender, "el gran problema es la falta de cultura de acuerdos que existe a nivel del Estado". "No están acostumbrados a ellos y les parece terrible el poder compartir poder, porque no están acostumbrados a funcionamientos de gobiernos de diferentes colores o a acuerdos de legislatura en situación de bastante minoría", ha afirmado.

Por último, sobre la posición de los grupos catalanes en la investidura, ha dicho que "hoy hay cierta voluntad, no digo que uniforme ni en ERC ni en JpC, pero sí importante dentro de sus equipos dirigentes en tender a la abstención para dar la oportunidad, sin negociar nada, de que se pueda abrir un camino de diálogo". No obstante, ha dicho que, "cuanto más tiempo pase, las cosas se van a complicar más, y en septiembre eso no lo veo tan claro". "Ahora hay una oportunidad, pero los dos que tienen más escaños son los que tienen que espabilar", ha concluido.