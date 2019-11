Esteban (PNV) dice que, si la investidura no se materializa "cuanto antes", "hay riesgo evidente de no hacer nada"

El diputado electo del PNV por Bizkaia Aitor Esteban ha afirmado este viernes que "hay riesgo evidente de no hacer nada", si la investidura como presidente del Gobierno del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no se materializa "cuanto antes", y ha asegurado que, "si no se hace antes de Navidad, las cosas estarán cada vez más complicadas".

En una entrevista a concedida a ETB 1, recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que, a pesar de que la investidura de Sánchez "está verde", a día de hoy, es "optimista", aunque ha matizado que "hay muchos días por delante, cada día se piden declaraciones, puede ocurrir cualquier cosa y las voluntades actuales se pueden desviar".

El dirigente jeltzale ha insistido en que, "cuanto antes" logre el PSOE los apoyos necesarios para investir a Sánchez, "mejor", porque, de lo contrario, "hay riesgo evidente de no hacer nada". Así, ha señalado que, "tal y como están las cosas, con tantos agentes implicados en la operación para lograr la investidura, las cosas deben ser generales, si no, no habrá acuerdo".

En este sentido, ha manifestado que el preacuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos es "muy general" y marca "algunas direcciones", con las que, "no solo nosotros, sino mucha gente puede estar de acuerdo". "No es un programa de gobierno, porque, seguramente, si hubieran profundizado más, hubieran aparecido desacuerdos", ha añadido.

En cuanto a la postura de su partido en las negociaciones, Esteban ha afirmado que hay contactos "casi a diario", y que "lo que nosotros debemos saber ahora claramente es qué velocidad van a coger, por dónde quieren ir y qué voluntad tienen en las cuestiones directamente relacionadas con Euskadi".

"Luego deberemos asegurar los modos de funcionar y de trabajar, para que las cosas no lleguen al último minuto, porque la costumbre de los gobiernos suele ser, a veces, pasarnos las cosas en el último minuto, cuando ya están hechas y cocidas, y eso es imposible si de verdad quieres mantener la legislatura", ha asegurado.

CALENDARIO TRANSFERENCIAS

Asimismo, Aitor Esteban ha destacado que el PNV no volverá a negociar de nuevo el calendario de transferencias pendientes que fue acordado con el Gobierno en funciones del PSOE. "Como hemos tenido un gobierno en funciones, con esa excusa, está retrasado. Algunos plazos no se han cumplido, pero nosotros no vamos a volver a empezar a negociar eso. Hay un compromiso y se debe cumplir", ha subrayado.

Además, ha recordado a los partidos de ámbito estatal, "que siempre dicen que hay que respetar la Constitución y la Ley", que "las leyes son todas, también el Estatuto de Autonomía" de Gernika.

En cuanto al propósito de Vox de recurrir en el Tribunal Constitucional leyes y normas aprobadas en Euskadi, Esteban ha afirmado que, "tienen peso (en el Congreso), y, seguramente, llevarán muchas cosas" al Constitucional, "por no decir todas", aunque ha destacado que "eso no significa que el Constitucional les vaya a dar la razón".

Asimismo, ha recordado que Vox no tiene competencia para paralizar competencias o leyes puestas en marcha en Euskadi y que eso "solo lo puede hacer el Gobierno de España". "Si el presidente español presenta un recurso y pide paralizar la medida que recurre, se lo dan inmediatamente. Pero, en el resto de casos, el Constitucional debe decidir y, por lo tanto, no significa que las cosas se vayan a paralizar y que el Constitucional les vaya a dar la razón. Entonces, que recurran", ha emplazado.

NUEVO ESTATUTO

Por otro lado, Aitor Esteban ha destacado que, aunque en el debate sobre el nuevo Estatuto para Euskadi solo se habla del derecho a decidir, "se han acordado muchas cosas", y que, a su vez, "claramente se han respetado las bases" que pactaron PNV y EH Bildu.

"Solo estamos hablando del derecho a decidir, pero se han acordado muchas cosas. Además, el lunes veremos claramente que se han respetado las bases claramente. Entiendo que la gente quiere saber, pero esperemos hasta el lunes. Además, hay que tener en cuenta que no va a ser un texto articulado, y que luego los partidos deberán tomar la iniciativa presentados propuestas en el Parlamento", ha asegurado.