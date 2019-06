Esteban dice que "no tiene sentido" ni es "admisible" que el Gobierno "esté paralizado hasta finales de septiembre"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves la actual situación del Gobierno "no es muy admisibile", cuando han pasado meses desde la celebración de las elecciones generales, y que "no tiene mucho sentido" que el Ejecutivo "esté paralizado hasta finales de septiembre".

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha señalado que, tanto PSOE como Unidas Podemos, "quieren sacar todo lo que sea posible" en las negociaciones que mantienen, y que "ni uno ni otro están dispuestos a dar un pequeño paso atrás".

En este sentido, ha indicado que esta situación se debe a "la falta de costumbre" entre los partidos estatales de "tener que formalizar un acuerdo de gobierno o un pacto sólido" para formar un Gobierno. "Esa falta de costumbre tiene su peso y, por eso, no quieren ceder terreno", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que "está claro cuál es el camino para sacar adelante el Gobierno", ya que "los resultados así lo dijeron y no sé a qué esperamos", en referencia a un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

"Lo más lógico sería un acuerdo entre ellos, y, logrado eso, supongo que hablarían con otros. Han pasado meses desde las elecciones y me parece que no es muy admisible estar así. El Gobierno tienen cuestiones paradas, debe responder a muchos problemas, y no tiene mucho sentido que esté paralizado hasta finales de septiembre", ha reiterado.

SIN LLAMADAS

Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso ha afirmado que su formación no ha recibido ninguna llamada del PSOE desde la reunión que mantuvieron con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y ha destacado que en su partido "no tenemos prisa" y que "ellos sabrán lo que quieren".

"Creo que en el PSOE ven bastante claro que son la única opción, y eso es verdad. No creo que se pueda formar una mayoría en torno a otro, y, por lo tanto, quieren dar lo menos posible, y, si logran la investidura, luego verán qué negocian con unos y con otros. Según los resultados, está claro que Vox, Cs y PP forman un bloque, y en el otro lado estamos el resto", ha explicado.

"PATATAS CALIENTES"

En este sentido, Aitor Esteban ha indicado que el PNV quiere conocer "las líneas maestras y los objetivos" del PSOE para la nueva legislatura, y ha recordado que, en lo referente al modelo de Estado, el PSOE tiene "la patata caliente catalana y la patata caliente vasca", cuestiones a las que "tendrá que dar respuesta", ya que, aunque "lo retrasará, antes o después tendrá que afrontarlas".

Así, ha señalado que la cuestión catalana condiciona la postura de muchos partidos en Madrid y que la de las formaciones catalanas "está clara", por lo que, en su opinión, "si el Gobierno quiere tener las manos más libres, no voy a decir que lo solucione, pero si es muy importante que lo encauce".

"Veremos qué pasos está dispuesto a dar, y si luego establecemos unas bases para una solución que puede ser beneficiosa para unas décadas, aunque aún no tengo muy claro que el PSOE tenga esa voluntad, porque tiene muchas opiniones contradictorias en su seno", ha explicado.

Además, ha considerado que los socialistas "tienen claro" que "habrá que hacer algo" tras la sentencia del juicio del procés, y, ante la posibilidad de un indulto a los presos independentistas, ha indicado que "se debería buscar un amplio apoyo" en el Congreso, "una mayoría que existe para impulsar y apoyar una decisión así".