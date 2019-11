Euskadi activa para este viernes el aviso amarillo por vientos de más de 100 km/h

El aviso amarillo por viento estará activado desde las 6.00 hasta las 18.00 horas de este viernes. Según las previsiones, las rachas de viento de componente sur pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en áreas de montaña de Gipuzkoa y por la mañana, cuando se podrían rondar los 110-120 km/h.

El aviso amarillo por viento en las zonas no expuestas de Gipuzkoa se mantendrá desde las 09.00 hasta las 18.00 horas. Las rachas de viento de componente sur en zonas no expuestas de Gipuzkoa pueden superar los 80 km/h, mientras que en zonas no expuestas de Álava y Bizkaia las rachas pueden situarse entre los 70-80 km/h.

Por otro lado, este sábado se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación para las dos primeras millas, desde las 6.00 hasta las 24.00 horas, Según las previsiones, la altura de ola significante subirá rápidamente desde los 3,5 metros hasta los 4-5 metros en las horas centrales del día, bajando a 4-3,5 metros por la tardenoche. La mar de fondo del noroeste levantará olas de 1,5-2 metros.