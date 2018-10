Euskadi es la comunidad con más capacidad ahorradora del Estado, aunque tres de cada diez vascos no logran ahorrar nada

En un comunicado, ha precisado que, a pesar de que esta proporción está por encima de la media española (26,6%), País Vasco destaca por ser la comunidad cuyos habitantes tienen mayor capacidad de ahorro. Los vascos que consiguen ahorrar algo cada mes reservan una media de 406,28 euros, la cifra más alta del país.

El estudio subraya que, a pesar de tener mayor capacidad de ahorro, el número de ciudadanos que consigue ahorrar en esta comunidad ha descendido un 18,4% respecto al año anterior, lo que equivale a 205.309 personas menos (en 2017 el País Vasco contaba con 1.117.401 ahorradores frente a los 912.092 registrados en 2018).

Un 33,7% de los usuarios ahorra menos de 200 euros al mes, el 23,9% declara poder ahorrar entre 200 y 500 euros, y un 12% consigue ahorrar más de 500 euros. País Vasco es de nuevo la comunidad donde la cifra de ahorradores que guardan más de 500 euros mensuales es más alta.

El estudio constata también que la mayoría de los vascos no está satisfecha con su nivel de ahorro. De hecho, un 84,8% asegura que no ahorra lo suficiente, siendo la insuficiencia de ingresos el principal motivo por el que el 52,17% de los ciudadanos vascos encuestados no ahorra o no consigue ahorrar más.

Como obstáculos para el ahorro, a la falta de ingresos le siguen los gastos imprevistos (un 19,6% de vascos aluden a este problema), el endeudamiento (14%) y el apoyo económico a terceros (13%). Además, un 21,7% de los encuestados de la región afirma que no ahorran o no ahorran más porque prefieren destinar su dinero a los caprichos.

"Durante los años de crisis la cultura del ahorro se ha vuelto más fuerte y herramientas como los comparadores de precios y servicios han sido un elemento clave a la hora de afianzarla. Además, días como el que celebramos hoy refuerzan la importancia de estos hábitos y de poner en práctica un consumo inteligente que nos lleve a tomar las mejores decisiones de compra", ha destacado el responsable de Finanzas de Rastreator.com, Víctor López.