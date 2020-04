Euskadi supera los 10.000 contagios detectados de coronavirus y los fallecimientos ascienden a 729

Euskadi ha conocido este viernes que los casos detectados de coronavirus son ya más de 10.000, concretamente 10.103. Ya no cabrían en el Bilbao Arena. Además, la estadística de fallecimientos no para de crecer. La pandemia se ha cobrado otras 40 vidas y son ya 729 los decesos totales. Y sigue habiendo 198 personas más debatiéndose entre la vida y la muerte en las unidades de cuidados intensivo y un total de 1.416 hospitalizadas.

Los nuevos positivos conocidos son 297, 210 de ellos en Bizkaia (con 5.392 casos totales), 47 en Gipuzkoa (1.803) y 40 en Álava (2.908). ¿Cuál es el retrato robot de esos 10.000 positivos confirmados? Solamente 81 de ellos son menores de 20 años. Otros 1.349 tienen entre 20 y 40 años. 3.309 se hallan en el tramo hasta los 60 años y de ahí en adelante es donde el Covid-19 ha tenido una mayor incidencia: 5.364 casos. La letalidad también guarda una relación directamente proporcional con la edad y alcanza hasta el 23,4% en los nonagenarios. Un dato estadístico que no saben explicar las autoridades sanitarias es por qué la mortalidad es muy superior en los varones cuando hay 1.200 mujeres más infectadas. Puedes consultar todos los gráficos sobre el coronavirus en Euskadi y sobre la aplicación del estado de alarma.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) reconoce que la cifra de muertes es la peor cara de la pandemia y que no hay previsión de que se detenga. Eso sí, insiste en que otros indicadores hablan de una "evolución realmente favorable". El porcentaje de positivos en las pruebas realizadas sigue cayendo y el 82% ya son negativas -75% en residencias, 88 positivos de 341 desde el lunes- y las hospitalizaciones siguen a la baja, 69 menos en 24 horas y cinco camas de UCI más libres. Esta cifra no incluye las personas enviadas a hoteles, a centros como San Onofre de Vitoria o en hospitalización a domicilio.

Por territorios, la zona más golpeada en un inicio, Vitoria y Álava, crecen ahora un ritmo incluso más bajo que el de Gipuzkoa. Con 40 nuevos positivos, alcanza los 2.908 contagiados diagnosticados. Los hospitalizados son 214 -a finales de marzo se llegó a un pico de 378-. Los fallecidos son 245, ocho más que este jueves. En Bizkaia, 210 personas más han visto cómo su prueba ha dado positivo. De los 5.392 casos 912 se hallan hospitalizados -la cifra llegó a ser de cuatro cifras durante muchos días-. Lo que no se frena son las muertes: 28 en 24 horas para un total de 377. Gipuzkoa ha superado la barrera del centenar de fallecidos -más de la mitad son ancianos de residencias-. Gana 47 positivos para un total de 1.803 y hay 290 hospitalizados.

1.672 positivos en las residencias

El portavoz del Departamento de Salud, Mikel Sánchez, ha indicado que se ha puesto "el foco en la situación de las personas mayores" pero no ha facilitado datos concretos de la situación de las residencias, a pesar de que el Gobierno vasco dispone de esa información y es solicitada de manera regular por los medios de comunicación. No la ha hecho pública nunca a lo largo de toda la pandemia. Las diputaciones sí ofrecen datos, aunque no homogéneos. Bizkaia, por ejemplo, no actualiza los fallecimientos más que a final de cada mes, por lo que sus 33 casos se quedan muy lejos de la realidad a la luz de informaciones como las del centro DomusVi de Galdakao y el crecimiento de los decesos imparable en Álava y en Gipuzkoa.

Los datos recopilados por este periódico son los siguientes: los positivos son 1.672 -incluyendo todos los trabajadores de Bizkaia y parte de los alaveses-, los fallecidos son 184 -con la salvedad de no conocer el dato real de Bizkaia- y los centros afectados son 69.

Álava. Positivos: 583 (488 activos: 230 en la red privada, 139 en la red foral, 6 en la red municipal, 41 en la red municipal de Vitoria y 27 en centros de discapacitados, además de 45 trabajadores). Fallecidos: 95 (53 en hospitales y 42 en residencias). Hospitalizados: 39 (6 discapacitados). Centros afectados: 18 de 101. Total plazas: 3.900 plazas.

Gipuzkoa. Positivos: 360 (281 activos en centros de mayores y 14 en centros de discapacitados). Hospitalizados: 27. En Cruz Roja: 31. Fallecidos: 56. Recuperados: 9. Centros afectados: 17 de 65 (16 residencias y 1 de discapacitados). Total plazas: 5.425.

Bizkaia. Positivos: 729 (696 activos: 538 residentes y 158 trabajadores). Fallecidos: 33 (a 1 de abril). Hospitalizados: 116. Aislados: 97 (63 en Birjinetxe y 34 en Unbe). Sospechosos: 292. Centros afectados: 34 de 155. Plazas: 10.748.

Por otro lado, Sánchez ha confirmado que ya han llegado a Euskai 40 respiradores de la marca Mindray y que ya están distribuyendo entre los hospitales a razón de 10 para Cruces y el Donostia, 8 para Txagorritxu-Santiago, 7 para Basurto y 5 para Galdakao.