Euskadi comparte estrategias con regiones europeas en la conferencia ENCORE sobre economía circular, clima y ecosistemas

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco participa entre este jueves y el sábado, en la ciudad danesa de Herning, en la Conferencia de las Regiones de Europa sobre Medio Ambiente (Environmental Conference of the Regions of Europe, ENCORE) para intercambiar reflexiones y plantear estrategias comunes en los tres temas que centran la cita de este año: economía circular, desafíos climáticos y sistemas ecológicos.

En la conferencia tomarán parte 27 regiones de 13 países y durante esta semana, medio centenar de jóvenes de las regiones participantes, incluidos dos del Euskadi, están reunidos en la llamada YouthCORE, un foro que precede a la Conferencia oficial y del que saldrá una propuesta que servirá de base para la discusión por parte de los ministros regionales asistentes, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

A través de mesas de debate, los representantes regionales analizarán las modificaciones de las directivas europeas de residuos aprobadas el pasado mes de mayo en el marco del paquete de Economía Circular de la Unión Europea y, con respecto a los ecosistemas, compartirán conocimiento y experiencias que mejoren la gestión de los espacios de alto interés ecológico, como es el caso de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en Euskadi.

Asimismo, los líderes regionales buscarán puntos de encuentro y una postura común de las regiones europeas en materia de cambio climático, de cara a la celebración en diciembre de la COP24 en Polonia, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La ciudad danesa de Herning, en la región de Central Denmark, acoge la decimotercera edición de la Conferencia ENCORE, una cita que tiene lugar cada dos años.

El propósito de la Conferencia es, han indicado, generar debate, intercambiar posiciones y plantear estrategias comunes respecto a las políticas y la legislación de Unión Europea en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, así como presentar por parte de las regiones experiencias y buenas prácticas como punto de partida para el fomento de la cooperación interregional.

YouthCORE nació en la Conferencia ENCORE 2014 celebrada en Baviera, con el objetivo de implicar activamente a la gente joven en el debate sobre el medio ambiente y en los retos ambientales a los que se enfrentan las regiones y busca aprovechar los enfoques innovadores de las personas jóvenes como fuente de inspiración para quienes tienen que tomar decisiones en el ámbito político.