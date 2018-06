Euskadi registró en 2017 un total de 133 nuevos diagnósticos de VIH, frente a los 158 de 2016, un caso cada tres días

Euskadi registró en 2017 un total de 133 nuevos diagnósticos de VIH, frente a los 158 de 2016, lo que supone una tasa de 6,13 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, frente al 7,3 del año anterior, y la detección de un caso cada tres días.

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha presentado este viernes en Bilbao el balance del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de 2017, acompañado por la presidenta de Euskalsida, la federación de asociaciones que trabajan en el ámbito del VIH en Euskadi, Marta Pastor, y el coordinador del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, el doctor Antonio Arraiza.

Según ha destacado Darpón, Osakidetza destinó el pasado año 32,6 millones de euros para tratar con antirretrovirales a un total de 5.662 pacientes afectados por la infección del VIH.

El consejero de Salud ha incidido en la necesidad de que la sociedad "huya del alarmismo", pero "se mantenga alerta", porque el VIH y las infecciones de transmisión sexual "no son del pasado", sino que es "un problema mundial y, aunque los datos globales se van moderando, las cifras siguen siendo escalofriantes".

Jon Darpón ha dado conocer que, según los datos de la memoria del Plan del Sida e ITS, en 2017 se notificaron en Euskadi 133 nuevos diagnósticos de VIH, frente a los 158 en 2016, lo que supone una tasa de 6,13 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, frente al 7,3 del año anterior, y la detección de un caso cada tres días. Además, el doctor Antonio Arraiza ha precisado que de los 133 casos de VIH notificados, en 19 se manifestó la enfermedad del Sida en 2017, frente a los 38 de 2016, debido al "diagnóstico tardío, principalmente".

El 75,9% de las nuevas infecciones corresponden a hombres, y la edad media de las personas diagnosticadas es de 36,8 años (39,1 en 2016). La infección por VIH es mayoritariamente una enfermedad de transmisión sexual, donde la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres continua siendo mayoritaria, un 55,6% del total de los nuevos diagnósticos (44,3% en 2016), mientras que la transmisión por vía heterosexual supone un 38,3% (42,4% en 2016).

El consejero ha destacado que el 45,9% de las nuevas infecciones presentaran un diagnóstico tardío, es decir, se detectaron cuando el sistema inmunitario estaba ya muy afectado (menos de 350 células CD4). Así, de los 133 nuevos diagnósticos en 2017, un total de 19

En este sentido, ha avanzado que su Departamento seguirá trabajando en evitar nuevas infecciones y detectar precozmente los nuevos casos, para mejorar el pronóstico de salud de las personas con VIH y evitar que las personas que ignoran que tienen VIH lo transmitan sin saberlo. En esa misma línea se ha venido trabajando en Euskadi, "una de las pocas comunidades autónomas que mantiene activa una unidad funcional dedicada exclusivamente al VIH, con un Plan de prevención y acción", ha destacado el Consejero.

TEST RÁPIDOS

En el marco de ese esfuerzo contra el retraso diagnóstico, Jon Darpón ha destacado los 2.636 test rápidos de VIH llevados a cabo durante 2017 en las farmacias de Euskadi. Del total de estos test realizados, 16 resultaron positivos (el 0,6%). Euskadi cuenta con 50 farmacias repartidas por los tres territorios históricos a las que se puede acudir de una forma "anónima, discreta y fácil" para realizar el test y detectar lo antes posible si una persona es portadora o no del VIH.

Asimismo, ha indicado que desde el Departamento de Salud y Osakidetza se continúa impulsando todas las acciones y programas en marcha, entre ellos en los centros escolares con adolescentes, en los centros penitenciarios, los dirigidos a personas usuarias de drogas, los compartidos con ONGs, y con los colegios de farmacéuticos.

Por otro lado, ha destacado, de la memoria hecha pública este viernes, los datos recabados en las tres consultas específicas de infecciones de transmisión sexual con las que cuenta Osakidetza, una en cada territorio histórico, y que revelan un incremento en los casos de sífilis, que han pasado de 101 en 2016 a 128 en 2017, así como de los de gonococia, que han aumentado de 179 a 210.

Darpón ha recordado también que el Plan del Sida e ITS dispone de una consulta virtual on line para hombres que tienen sexo con hombres, donde plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas clínicos, y recibir consejo sanitario y derivación asistencial si fuera necesaria. Así, se incluye un cuestionario en función de cuyas respuestas se ofrecen diversas soluciones, como dirigirse a una farmacia para realizar un test rápido o solicitar una consulta presencial médica. Se trata de una herramienta "muy útil", a la que han recurrido un total de 662 personas desde su puesta en marcha hace seis años.

Otro programa preventivo que Euskadi mantiene activo es el de intercambio de jeringuillas. Darpón ha indicado que aunque el consumo de drogas inyectadas "no tiene nada que ver con el de hace dos décadas", durante el año 2017 se distribuyeron 116.867 jeringuillas: 82.119 en las farmacias, y 34.567 a través de ONGs, principalmente Bizkaisida, pero también otras como Gizakia, Hontza y Sidálava.

También en el ámbito educativo continúa vigente el programa preventivo que aborda la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años, y en el curso último participaron 95 centros educativos y 6.100 estudiantes.

Asimismo, el Departamento de Salud mantiene la línea subvencional de 300.000 euros anuales para las ONG, a quienes el consejero Jon Darpón ha agradecido su labor de sensibilización y prevención. "Sin ellas sería muy difícil el acceso a colectivos especialmente vulnerables", ha dicho.

Darpón ha destacado que Osakidetza, a través del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la OSI Donostialdea esta participando en un estudio observacional sobre la factibilidad de la implementación de la profilaxis pre-exposición, analizando su efectividad para reducir el número de nuevas infecciones por VIH. Se trata, ha explicado, de "estudiar una estrategia preventiva complementaria para un grupo de personas con alta probabilidad de contraer el VIH por vía sexual".

Una vez que finalice este estudio, en el que participan también Cataluña y Valencia, será la Agencia Española del Medicamento quien tome la decisión de autorizar la indicación preventiva de este medicamento como ya sucede en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y Australia.

"REDUCIR EL ESTIGMA"

Por su parte, la presidenta de Euskalsida, Marta Pastor, ha señalado que el diagnóstico por VIH "sigue siendo una cuestión que va muchísimo más allá de lo estrictamente clínico y biológico" y tiene mucho impacto "simplemente por el estigma, lo que es una cuestión de injusticia social que hay que reducir". Tras remarcar que el VIH "nunca ha sido una infección que se contagia", sino que "se transmite o una persona se infecta o lo adquiere", Pastor ha precisado también que el Sida es "un estadio clínico de la infección por VIH, por lo tanto el Sida no se transmite y mucho menos se contagia".

Marta Pastor ha destacado que "el desarrollo científico de los nuevo tratamientos ha conseguido que, cuando una persona toma tratamientos y los toma bien, en un altísimo porcentaje de los casos esta persona consigue tener un nivel de carga viral indetectable, lo que significa que no tiene cantidad de acción viral en el cuerpo".

"Esto es una gran noticia para la propia persona porque, evidentemente, el virus no tiene sus efectos en el sistema inmunitario y, por tanto, el desarrollo de la enfermedad se para, pero lo que la gente no sabe es que con carga viral indetectable no se puede transmitir el virus a una tercera persona", ha explicado.