El Gobierno vasco cierra los centros educativos de Vitoria dos semanas por el incremento de casos de coronavirus

Los Departamentos de Educación y Salud del Gobierno vasco han confirmado el cierre durante al menos dos semanas –hasta el 23 de marzo– de todos los colegios, guarderías, institutos y centros universitarios de Vitoria y la comarca de Rioja Alavesa por la extensión de los casos de coronavirus en la capital vasca y en el resto de Álava, lo que podría afectar a más de 50.000 alumnos, si bien los trabajadores sí tienen que acudir a su puesto. El director del Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado que en esta zona de Euskadi hay "algún tipo de transmisión comunitaria" que obliga a extremar las medidas de prevención.

Esta decisión ha sido comunicada este mediodía a los responsables de todos los centros educativos en una multitudinaria reunión que ha tenido lugar en el conservatorio Jesús Guridi de la capital vasca. La cita había sido convocada después de que este lunes hayan tenido que cerrar ya un centro de Vitoria –Odón de Apraiz, con dos profesoras contagiadas-– y dos de la localidad riojanoalavesa de Labastida, cercana al foco de Haro.

El Gobierno vasco, sin embargo, no ha ofrecido ninguna información públicamente sobre la drástica medida, que se aplicó ya en Italia la pasada semana. En un comunicado enviado después de adoptada la decisión, no se ha dado ningún detalle sobre el particular y simplemente se han recogido los casos de Vitoria y Labastida y una mención a que "el Gobierno vasco refuerza las medidas para contener la situación epidémica de Euskadi". Tampoco se menciona en ningún momento la situación crítica de una residencia con 26 positivos, 22 de ellos de internos de edad muy avanzada. El Ejecutivo mantendrá este lunes por la tarde una reunión de su mesa de crisis, presidida por el lehendakari, y después se ha anunciado una comparecencia de la consejera de Salud, Nekane Murga.

148 positivos en Euskadi, 122 de ellos en Álava

Según la última actualización, en Euskadi hay 148 positivos de coronavirus. Son 46 más que el domingo a mediodía y 43 de ellos son en Álava, que suma 122 sin contar el foco de Haro, con decenas de contagios en un funeral celebrado hace semanas en la capital vasca. Son ya seis las personas fallecidas, una en las últimas horas. Es una mujer de Gipuzkoa de 69 años "con patologías previas".

El Gobierno "pide a la sociedad vasca corresponsabilidad y solidaridad" para hacer frente a las restricciones acordadas. Son medidas "para contener la propagación de la epidemia". Cobran especial importancia las medidas de prevención e higiene, como el lavado de manos. El teléfono 900 20 30 50 se ha habilitado para atender casos sospechosos.

"Esta es la situación más grave a nivel institucional que hemos vivido nunca", apunta a este periódico un responsable de un centro concertado del centro de Vitoria, que apunta a las repercusiones académicas -el regreso coincidirá con un período vacacional por Semana Santa, Pascua y San Prudencio, festividad local- y sociales en materia de cuidados y conciliación. Explica además que la medida no afecta a los trabajadores, que sí tendrán que acudir a su puesto de trabajo.

En otro centro público, la noticia ha sido comunicada por megafonía a los estudiantes antes de la hora de comer. A los pocos minutos a sus progenitores les entraba un SMS oficial. "Se SUSPENDEN las clases debido al Coronavirus", rezaba el escueto mensaje.