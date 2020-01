El 2019 en Euskadi de la A a la Z: del adiós del consejero Darpón al helicóptero de Trump en Hondarribia

2019 ha terminado. 2020 ha empezado. Es momento de balances. En eldiarionorte.es te hemos contado los grandes temas del año. Ha muerto el histórico Xabier Arzalluz, dimitió el consejero de Salud por el escándalo de las oposiciones de Osakidetza, se conoció la sentencia del 'caso De Miguel' y el PNV ha ganado con solvencia todas las citas electorales y el PP ha tenido un año de crisis. En lo social, han sido meses de movilizaciones feministas, medioambientales y sociales. Woody Allen estuvo en Donostia y Donald Trump en el G7. Hemos viajado por Hondarribia, por la Final Four de Vitoria y hasta un pequeño pueblo de Segovia, Sotosalbos.

A - Alfredo de Miguel

El año 2019 se cerró con la sentencia del mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel'. Una década después de iniciada la investigación, la Audiencia Provincial de Álava condenó a tres exdirigentes del PNV y otros cargos por articular una trama corrupta. El principal acusado, Alfredo de Miguel, ha recibido una pena de más de 13 años de prisión por recaudar comisiones ilegales. Se han conocido igualmente otras sentencias judiciales como la del saqueo del museo Balenciaga y se han archivado los casos Hiriko y Epsilon en su vertiente penal. Ha habido otros juicios aún pendientes de resolver, como el de los delitos fiscales del exsenador del PNV Víctor Bravo.

B - Baloncesto

En mayo, Vitoria acogió la Final Four de la Euroliga de baloncesto, el segundo torneo más importante del mundo detrás de la NBA. Se ha publicitado como la mejor edición de la historia, pero dejó también algunos elementos para la polémica por las subvenciones públicas concedidas o la escasa afluencia de visitantes a la ciudad.

C - Concertada

Euskadi es una excepción en España y casi la mitad de los alumnos están matriculados en la red educativa concertada. 2019 ha sido año de huelgas recurrentes en una parte de esa red, en los centros religiosos de patronales como Kristau Eskola. Finalmente, tras una compleja mediación se cerró un convenio con los trabajadores como antes había ocurrido en la otra pata de la concertada, las ikastolas.

Las imágenes del 2019: Alfredo de Miguel, Andoni Ortuzar, la concentración en Bilbao el 8 de marzo, Josu Ternera y Javier Maroto ELDIARIONORTE.ES

D - Devoluciones en caliente

En el paso fronterizo entre España y Francia por la zona de Irún-Hendaya las devoluciones en caliente son una realidad que no ha cambiado en 2019 aunque los flujos migratorios se hayan reducido. La Policía francesa impide el paso a personas en tránsito de manera aleatoria a pesar de ser un punto del espacio Schengen, lo que ha hecho que broten mafias. La sociedad civil se ha organizado en la comarca para atender a los afectados. El Gobierno vasco también ha insistido en 2019 en el programa Share para el reparto equilibrado entre territorios de refugiados, migrantes y menores no acompañados. El lehendakari se lo llegó a presentar al Papa en el Vaticano.

E - Elkarrekin Podemos

La coalición conformada por Podemos, IU y Equo ha protagonizado el final de 2019. Podemos y Equo han virado su estrategia y han cerrado un acuerdo presupuestario con el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE. Aseguran haber introducido una impronta verde y morada a las cuentas vascas. IU en cambio se ha desmarcado del pacto.

F - Feminismos

Tras el éxito que supuso el 8M en Bilbao durante el 2018, el año 2019 ha supuesto un antes y un después en cuanto a lo que movilización feminista se refiere. Mujeres de todas las edades han salido a las calles de las capitales, ciudades y pueblos vascas para reivindicar sus derechos y que sus libertades sean escuchadas y respetadas. Gracias a esa unidad, el feminismo ha conseguido llegar incluso a los lugares más tradicionales, como el Alarde de Hondarribia, que este 2019 ha dado un paso hacia la normalización. Euskadi también ha dado voz – e idioma- al que ya es todo un himno feminista, la canción y performance ‘Un violador en tu camino’ cuya versión en euskera ha sonado por las calles de Bilbao.

G - G7

En agosto, la localidad vascofrancesa de Biarritz recibió a los principales líderes mundiales. El G7 trajo para la zona fronteriza con Francia importantes restricciones de tráfico y un despliegue de seguridad sin precedentes que movilizó a Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Foral a este lado de la muga y a todas las unidades especiales francesas al otro. Una de las imágenes de la cita fue la de los marines de Estados Unidos preparando en Hondarribia el helicóptero de Donald Trump. Con la cumbre llegó la contracumbre, con miles de personas manifestándose por un modelo social, político y económico alternativo.

H - Hondarribia

Las contrataciones 'a dedo' del Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado por el PNV con mayoría absoluta, a un grupo de empresas de un cualificado cargo nacionalista, Aitor Elorza, han motivado decenas de informes de reparo de la interventora municipal y duras críticas de la oposición local. Son ya 10 años en que estas firmas del grupo Montai han venido facturando millones de euros que, según la alta funcionaria, han procedido de adjudicaciones irregulares fuera de concurso.

I - Investidura y Estatuto

Tras un año de idas y venidas, parece que en este arranque de 2020 España contará con un Gobierno. En las últimas horas de 2019, el PNV firmó un acuerdo con Pedro Sánchez. El pacto incluye la transferencia de los puntos pendientes del Estatuto de 1979, un calendario que quedó en papel mojado por la doble cita electoral de abril y noviembre ya que apenas se materializaron algunos traspasos menores como las autopistas AP1 y AP68. Este año, precisamente, la reforma de ese Estatuto ha entrado en su fase decisiva y el Parlamento maneja ya un documento acordado por expertos propuestos por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos.

J - Josu Urrutikoetxea 'Ternera'

El histórico dirigente de ETA fue detenido en Francia esta primavera. La gestión del final del terrorismo continúa marcando la agenda política vasca en buena medida, con polémicas como los recibimientos a los presos excarcelados, denunciadas por instituciones y colectivos de víctimas. El Gobierno central ha variado la política penitenciaria aunque no ha habido un movimiento general. En 2019 se han aprobado los cambios en la ley de víctimas de violencia policial para evitar su inconstitucionalidad.

K - Kataia Consulting

Este nombre es el de la empresa principal del 'caso De Miguel', una pantalla creada por tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, para recaudar comisiones ilegales.

L - LGTBI+

Este 2019 Bilbao ha sido sede de la primera edición de la Conferencia Atlántica LGBTI y de la Asamblea General de EPOA (European Pride Organisers Association), un evento que ha creado un cisma en la propia comunidad en Bilbao. Por un lado, se encontraron las plataformas a favor de la conferencia y la asamblea, en la que participaron varios activistas y expertos en la materia. Por el otro, diversas asociaciones y colectivos crearon la plataforma HARRO! -orgullo, en euskera- y convocaron una manifestación en Bilbao bajo el nombre "¡HARRO no es EuroPride! No estamos en venta" y contra el ‘Pride’, en sus palabras “una estrategia de turismo que convierte la ciudad en un escaparate, un parque temático que esconde desigualdad, precariedad, pobreza y exclusión”.

M - Mitxel Lakuntza

El principal sindicato vasco ha cambiado de líder. El histórico Adolfo 'Txiki' Muñoz ha dejado el cargo y ha llegado a él Mitxel Lacunza. Su estrategia de contrapoder no ha variado. “Los que han eliminado de su vocabulario palabras como la huelga o la confrontación" tienen las de perder, argumenta. La central ha abanderado conflictos en diferentes sectores y, además, ha proseguido con su alejamiento del anteriormente partido hermano PNV.

N - Navarra

Navarra tiene nuevo Gobierno, una coalición de socialistas, nacionalistas vasquistas y Podemos. EH Bildu ha salido del Ejecutivo, pero la derecha española ha atacado al PSOE al denunciar que se echaba en brazos de la izquierda abertzale con tal de gobernar en Navarra. Llamativas fueron las palabras de la candidata del PP vasco Marimar Blanco en este periódico: "No sé su nombre, pero yo sé que hay un representante de EH Bildu en el Gobierno de Navarra".

O - Osakidetza

Las oposiciones médicas de 2018 han dado mucho que hablar en 2019. El año arrancó con la Fiscalía constatando indicios de delito por filtraciones de los exámenes y dando inicio a una investigación judicial y siguió con la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, y de otros cargos de su equipo. La nueva consejera, Nekane Murga, era conocedora del fraude sistemático en este tipo de convocatorias, según la declaración de una testigo publicada por este periódico. Era un material no aportado por el Gobierno a la Fiscalía. Hay cinco médicos imputados (y ningún opositor) hasta el momento. El año se han cerrado con nuevos indicios de que los exámenes estaban manipulados. Darpón, por cierto, trabaja ahora para una compañía sanitaria privada llamada Keralty.

Las imágenes del 2019: Nekane Murga, Xabier Arzalluz, C. Tangana, Mikel Lakuntza y la llegada de los pensionistas vascos a Madrid ELDIARIONORTE.ES

P - Pensionistas

Si ha habido un colectivo que ha tomado protagonismo durante este 2019, ése ha sido el movimiento de pensionistas, cuyas manifestaciones y concentraciones no han cesado en todo el año en una lucha que está por cumplir su segundo año consecutivo. Así, han protagonizado la marcha de más de 20 días hasta Madrid para reivindicar las pensiones dignas, además de sus ya habituales concentraciones frente al Ayuntamiento de Bilbao cada lunes.

Q - "Quiero que Bilbao sea referente"

"Quiero que Bilbao sea un referente internacional, pero lo primero las personas”. Es una frase a este periódico que el reelegido alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, pronunció en 2019. Hace referencia a los macroproyectos y eventos que han puesto en la agenda nacional e internacional a la ciudad, algunos de ellos polémicos entre la ciudadanía y ciertos sectores político y sociales, como han sido y serán la Eurocopa 2020, el festival musical MTV, la final europea de rugby o el Europride.

R- Residencias

La situación de precariedad que sufren las trabajadoras de las residencias de ancianos y centros de día en Gipuzkoa, pertenecientes a empresas subcontratadas por la Diputación Foral, ha hecho que salgan a la calle durante este 2019 en sendas manifestaciones que han recorrido toda la provincia guipuzcoana. En lo que va de año han cumplido más de 160 días de huelga para un sector feminizado cuyas principales reivindicaciones se centran en la denuncia de las precarias condiciones en las que trabajan y la falta de un convenio que las regule, una situación en la que, según critican, "los ancianos son como tornillos, parte de una cadena de producción".

S - Sotosalbos

La pequeña localidad de Segovia ha sido indicativa del año negativo del PP vasco. En las generales de abril, el partido perdió todos sus escaños en Euskadi y el alavés Javier Maroto fue recolocado como senador de Castilla y León, para lo cual hubo de trasladarse a la localidad segoviana tras haber enarbolado la bandera de Vitoria por encima de todo. En mayo, sólo Borja Sémper en Donostia salvó los muebles en las municipales y forales. En noviembre, en la repetición de las generales, Marimar Blanco naufragó como candidata y sólo tras el segundo recuento la joven Beatriz Fanjul salvó los muebles al recuperar el escaño por Bizkaia. El PP vasco celebró en septiembre una convención para resetearse y remarcar su perfil foralista. La cita estuvo marcada por unas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en que criticaba la supuesta tibieza del PP vasco con el nacionalismo. "Algunas caminaban sobre moquetas y otros nos jugábamos la vida", replicó Sémper.

T - Tangana

El pasado agosto, tras una campaña de recogida de firmas, el Ayuntamiento de Bilbao canceló el concierto previsto de C. Tangana para las fiestas de Bilbao por “las letras machistas” que contenían las canciones del rapero. La decisión del consistorio bilbaíno avivó el debate incluso dentro del movimiento feminista, donde varias mujeres del propio movimiento se posicionaron en contra de esta decisión, frente a muchas otras que aplaudieron la iniciativa del Ayuntamiento. C. Tangana no se quedó ajeno a la polémica y como respuesta decidió realizar no uno, sino dos conciertos gratuitos en una sala de Bilbao, el mismo día en el que estaba previsto que el cantante actuara.

U - Unai Rementeria

Unai Rementeria, diputado general de Bizkaia, representa el amplio poder institucional del PNV en Euskadi. Los nacionalistas han ganado con claridad las dos elecciones generales y la cita local y foral de primavera. El partido ha consolidado su base e incluso ha crecido en apoyos. A punto estuvo de lograr 7 escaños en el Congreso en noviembre. Así encara el PNV un 2020 con elecciones autonómicas y con renovación de sus estructuras internas en el marco del 125 aniversario.

V - Vitoria-Gasteiz

En el año en que Euskadi ha declarado la emergencia climática y en que Madrid ha sido capital mundial contra el cambio climático, Vitoria ha vuelto a sacar la cabeza al ser designada capital verde global, un título que sigue al de 'green capital' europea de hace unos años. La capital vasca encara la ampliación de sus tranvías, la construcción de corredores para autobuses eléctricos y otros planes 'verdes'.

W - Woody Allen

En el verano, el director de cine Woody Allen tomó las calles de San Sebastián como escenario para su última película, una decisión que no gustó a muchos donostiarras, que acudieron al rodaje a manifestarse con pancartas de "Woody Allen Go Home!". Los motivos de protesta que diversos colectivos compartieron fueron, principalmente, dos: que este tipo de acciones genera un crecimiento turístico "nocivo" y el hecho de las acusaciones de abusos sexuales en contra del director.

X - Xabier Arzalluz

La voz más potente y reconocible del PNV desde la muerte de Francisco Franco, la de Xabier Arzalluz Antia se apagó definitivamente el 28 de febrero luego de años de tranquilo retiro. Atrás queda una azarosa biografía como sacerdote jesuita o profesor de castellano durante la dictadura y, ya en democracia, como diputado primero y presidente del principal partido vasco durante años. Dejó la política en 2004. Políglota, culto y gran orador, el histórico dirigente del PNV participó en los debates constitucionales, capeó la escisión del PNV, pactó con el PP de José María Aznar y viró hacia el soberanismo.

El Marine One, desembarcado del avión militar de Estados Unidos en Hondarribia ELDIARIONORTE.ES

Y - Y vasca

La llegada de la alta velocidad a Euskadi es un gran reto pendiente. La última promesa política era 2023, pero esa fecha ya ha sido superada por la realidad de los hechos y por las últimas previsiones presupuestarias, que la retrasan como mínimo hasta 2025. Además, quedan pendientes de definir las accesos a Bilbao y Vitoria -sólo Donostia parece más avanzado- y, sobre todo, qué conexiones tendrá la 'Y vasca' hacia Madrid, hacia Navarra y Barcelona y hacia Francia.

Z - Zaldunborda

En junio, el Parlamento Vasco aprobó una nueva ley para restringir las grandes superficies comerciales. 24 horas, en cambio, el Ayuntamiento de Hondarribia inició la tramitación del macroproyecto Zaldunborda. En la comarca, Zaldunborda ha concitado el rechazo de los vecinos, de los comerciantes y de la oposición. Además del debate estrictamente económico entran en juego factores medioambientales. A finales de año, Hondarribia dejó sin efecto el plan parcial urbanístico de Zaldunborda Gaina "incumplimientos" por parte de la empresa promotora, Higertoki, lo que deja en el aire algunos aspectos del proyecto para 2020.