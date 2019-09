El Euskalduna de Bilbao estrena seis escaleras mecánicas, que marcan "un antes y un después" en su operatividad

El Palacio Euskalduna de Bilbao ha concluido las obras de remodelación interior para instalar seis tramos de escaleras mecánicas, lo que ha permitido, además de mejorar su accesibilidad, generar un nuevo hall de congresos. "Este cambio ha supuesto un antes y un después para Euskalduna, tanto a nivel de imagen como operatividad", han destacado sus responsables.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, la diputada vizcaína de Euskera, Cultura y Deporte, Lorea Bilbao, y el arquitecto Federico Soriano han visitado este viernes el área renovada, acompañados por el director general del Euskalduna, Andoni Aldekoa.

Desde el Palacio Euskalduna han destacado que se acomete esta renovación en sus instalaciones, que cumplen 20 años, "sin perder de vista sus objetivos: ser centro de referencia en el ámbito musical como Palacio de la Música, plataforma de difusión cultural del Territorio y captar actividad económica en el mundo de los Congresos y Convenciones".

En el marco del proyecto de modernización 'Hogei urte', en los últimos dos meses, ha llevado a cabo una renovación en su interior en la que ha invertido 2.171.801 euros y en la que "el mayor cambio de fisonomía" de Euskalduna ha venido dado por la demolición de cuatro tramos de escaleras y dos rampas, que han dado paso a la instalación de seis escaleras mecánicas. De este modo, se ha generado un nuevo hall de Congresos.

"Este cambio ha supuesto un antes y un después para Euskalduna, tanto a nivel de imagen como operatividad", han subrayado sus responsables. En estas labores se han invertido más de 1,8 millones de euros.

Además, durante estas últimas semanas, también se ha llevado a cabo la remodelación total de las Salas VIP y de Consejos, y la renovación de toda la señalética fija e iconografía del Palacio.

Asimismo, se ha reformulado la numeración de las plantas de Euskalduna, de manera que el nivel de la ría marca a partir de ahora la cota cero, y se han numerado las plantas intermedias, hasta ahora sin numerar. Del mismo modo, se han simplificado los nombres de las localidades del Auditorio. De este modo, se pretende facilitar la movilidad de asistentes tanto a espectáculos como eventos y congresos.

Tras concluir la visita por las reformas efectuadas, el diputado general de Bizkaia ha destacado que, con la renovación acometida, el Euskalduna está "todavía mucho mejor" para afrontar el futuro.

Rementeria ha subrayado que el Palacio Euskalduna "fue en su momento un sueño" para la Diputación y se ha convertido, en estos años, en "un espacio referencial en muchos aspectos, en la música, en los congresos y convenciones, en la difusión cultural, en generar conocimiento". "Y con estos cambios mucho más, en el sentido de unir el aspecto cultural con el congresual", ha apuntado.

Asimismo, ha apelado a "seguir mejorando" el Palacio y "no dejar de reinventarnos para que siga siendo un referente" y, de ese modo, que continúe siendo "una herramienta, al servicio de Bizkaia, en esa proyección internacional, de negocio, clave en la vida de todo el territorio".

Por su parte, el arquitecto Federico Soriano ha defendido que "los edificios tienen que transformarse" y ha explicado que se ha trabajado en dos líneas, entre ellas la de la propia modificación de un edificio congresual que antes tenía un concepto "más funcional" y ahora tiene "una multiplicidad de sentidos".

A ella se une la de un edificio multifuncional que "tiene que servir a la vez para la cultura y para un espacio congresual", de manera que hasta ahora había "filtros espaciales" entre ambos usos y con la remodelación se ha conseguido "un lugar mucho más abierto".

PRÓXIMOS CONGRESOS

Desde el Euskalduna han destacado que estas mejoras "ya han pasado la prueba de Aste Nagusia 2019" y en los próximos días lo harán con el congreso más importante que acogerá Euskalduna este año, el '38th Annual ESRA Congress of the European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy'.

En los próximos meses, se acometerán las mejoras previstas en la Sala E y su nuevo acceso exterior, el Jardín Inglés, la digitalización de todo el Palacio en señalética, y la remodelación de la segunda Sala VIP.

Desde septiembre y hasta diciembre, el Euskalduna acogerá un total de 14 congresos, de los que cinco reunirán a más de un millar de personas y siete de ellos serán internacionales. El primero de ellos, '38th Annual ESRA Congress of the European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy', comenzará el próximo miércoles, 11 de septiembre, y está previsto que reúna a más de 2.000 asistentes para tratar las últimas novedades en los ámbitos de la anestesia y los tratamientos frente al dolor.

Además, a lo largo de los próximos meses en el Euskalduna se celebrarán congresos como el XXII 'Congreso Nacional de psiquiatría 2019- la psiquiatría de las personas', '29th ISWA World Congress -International Solid Waste Association', o el '34º Congreso AECOC de gran consumo'.