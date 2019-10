FVEM ofrece negociar a partir de la próxima semana, pero advierte a los sindicatos que deben modificar su postura

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha pedido este jueves al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que traslade a los sindicatos su "disponibilidad" para sentarse a la mesa a partir de la próxima semana, pero ha advertido a las centrales sindicales que deben modificar su postura, porque, "si no se mueven" de su plataforma de reivindicaciones del 10 de mayo, "no hay manera de firmar" el convenio del sector.

En rueda de prensa para presentar el II Día de la Industria, el presidente de la FVEM, José Luis López Gil, se ha referido a la situación en el sector del Metal tras las huelgas desarrolladas desde el 30 de septiembre al 4 de octubre en demanda del convenio, así como al anuncio de nuevas movilizaciones, sin descartar nuevas huelgas, por parte de los sindicatos para que la patronal "reconsidere su posición".

López Gil ha asegurado que la FVEM "ha tenido siempre voluntad de negociar con los representantes de los trabajadores del sector, con el objetivo de encontrar un punto de encuentro que satisfaga a las partes". En ese sentido, ha recordado que, hasta la fecha, la federación ha presentado nueve propuestas en la mesa, "las más recientes los días 10 y el 23 de septiembre, lo cual pone de manifiesto esa voluntad de negociar".

Según ha destacado, en la propuesta presentada el pasado 23 de septiembre, "y de acuerdo con los requerimientos sindicales que se hicieron en la mesa, se trataron la totalidad de los aspectos que recogía la plataforma sindical", pero, según ha lamentado, "aún así no ha sido suficiente para que los sindicatos modificasen el mínimo aspecto de su propuesta del 10 de mayo".

En relación a la plataforma sindical del 10 de mayo, López Gil ha afirmado que, "en su conjunto, es inaceptable para las empresas del sector" porque "limita y perjudica seriamente la competitividad, y, por tanto, incidiría negativamente en las empresas, y, por supuesto, en sus trabajadores".

Tras reiterar la voluntad de la FVEM de "seguir negociando para alcanzar un convenio digno para ambas partes", ha advertido de que, "para alcanzar ese punto de encuentro, es necesario que los sindicatos también modifiquen sus propuestas".

Por ello, ha anunciado que, "con el objeto de poder seguir en este proceso abierto", este mismo jueves se han puesto en contacto con el CRL para solicitarle que traslade a los sindicatos su disponibilidad para sentarse en la mesa a partir de la próxima semana, tras los contactos y reuniones que están llevando a cabo con un número importante de empresas del sector.

López Gil ha precisado que no han solicitado la mediación del CRL, sino que este órgano es "el punto de encuentro donde nos sentamos para negociar sindicatos y empresas". "Nos hemos puesto a disposición de los sindicatos para tener cualquier reunión a partir de la próxima semana. Nosotros hemos hecho ya muchos movimientos y lo que confiamos y esperamos es que los sindicatos también hagan alguno, puesto que llevan cinco meses sin cambiar de postura", ha añadido.

El presidente de la FVEM ha insistido en que están "dispuestos a seguir hablando, negociando y a modificar nuestra postura", pero, según ha advertido, "lo que no podemos hacer es seguir negociando cuando una parte no quiere negociar".

La FVEM, ha explicado, está recogiendo la opinión de las empresas del sector, y evaluando la situación después de la huelga, y, "en función de eso iremos con los planteamientos que nos digan las empresas". "Lo que sí queremos dejar absolutamente claro es que si los sindicatos no se mueven de su plataforma no hay manera de firmar este convenio", ha reiterado, para añadir que "nos tenemos que mover todos, también los sindicatos, para poder llegar a un acuerdo".

Según ha remarcado, "un acuerdo de convenio es un conjunto de acuerdos, de tal manera que hay que contemplar el conjunto". "A nadie nos va a gustar probablemente si se llega a un acuerdo todo, pero lo que tendremos que conseguir es que ese equilibrio sea el suficiente para que las dos partes puedan firmar", ha dicho.

Además, ha asegurado que el sector lleva tanto tiempo sin convenio en el Metal "porque no ha habido ningún interés en firmar ningún convenio. A nosotros nadie nos ha planteado hasta hoy el interés de un convenio".

Así mismo, ha señalado que el convenio del Metal de 2011 "es un convenio de mínimos en lo que se refiere a niveles salariales, y el convenio de mínimos es algo que estamos negociando ahora para regularlo y actualizarlo".

En su opinión, la postura de UGT y CCOO, que suscribieron el convenio de 2011, "es la de que es importante firmar un convenio de eficacia general, y eso significa que firme ELA y otro sindicato o tres sindicatos, no hay otra posibilidad, y de ahí que estemos en las circunstancias que estamos". "Que no se haya firmado hasta ahora no es una responsabilidad nuestra, puesto que nadie nos ha pedido que quería firmarlo", ha insistido.

NUEVAS MOVILIZACIONES

En relación ala posibilidad de nuevas movilizaciones y huelgas en el sector, López Gil ha dicho que, "normalmente, lo que primero se hace es hablar, y, luego, se plantea la huelga, cosa que en este caso no ha ocurrido, porque siempre se ha dicho 'o esto y la huelga es tal día'".

"Son momentos de mucha incertidumbre, vemos que las empresas están ralentizando sus inversiones y no es precisamente el mejor momento para andar con este tipo de conflictos, es evidente", ha concluido.