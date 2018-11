Fekoor advierte de que más del 80% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Bizkaia (Fekoor) ha denunciado que más del 80% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia en algún momento de su vida y tienen un riesgo de sufrir violencia sexual cuatro veces mayor que el resto de mujeres. Asimismo, ha solicitado a las instituciones que los recursos para las víctimas de malos tratos sean accesibles a todas las mujeres.

Fekoor ha hecho público este viernes un comunicado con motivo de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el domingo, 25 de noviembre, en el que rechaza "toda manifestación de violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres".

La federación vizcaína advierte, además, de que "ser mujer con discapacidad marca una trayectoria de doble discriminación y añade barreras que dificultan el acceso en igualdad de oportunidades a la participación social y al ejercicio de la libertad individual".

"Una falta de libre determinación que limita los derechos fundamentales de las mujeres y que se manifiesta en todos los ámbitos de su vida. La confluencia de estos factores las convierte en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato", ha denunciado.

En este sentido, ha explicado que, en función de las últimas cifras del Parlamento Europeo, el 80% de mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género y ha alertado de que "hay mujeres con discapacidad que no saben que están siendo víctimas de abusos y muchas están aisladas, sometidas y controladas por su entorno".

Asimismo, ha criticado que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo de sufrir violencia sexual cuatro veces mayor que el resto de mujeres y la incidencia de la violencia de género en mujeres con discapacidad es entre dos y cinco veces mayor que en las mujeres en general.

Entre las manifestaciones que tiene esa violencia hacia las mujeres con discapacidad, según ha advertido, se encuentran "la suplantación de su voluntad, la ridiculización, la negligencia en su atención, la esterilización y el aborto sin su consentimiento".

Fekoor ha destacado que la carencia de recursos de estas mujeres, la "inadecuada" respuesta institucional y la prevalencia de una ideología tradicional, son los "tres obstáculos esenciales que dificultan la denuncia de estas situaciones de violencia y maltrato".

En esta línea, ha criticado que los recursos a disposición de las mujeres víctimas no están adaptados para las mujeres con discapacidad, ya que "las viviendas de acogida no son accesibles, la información no se encuentra en formatos accesibles, la legislación no contempla la omisión de cuidado como forma de violencia y tampoco a otros posibles agresores sin lazo de unión con la mujer con discapacidad víctima, además de la pareja o ex pareja, y el personal de atención a víctimas no tienen formación en discapacidad".

RECURSOS ACCESIBLES

Por ello, ha solicitado a las instituciones que "multipliquen sus esfuerzos" para que los recursos sean accesibles a todas las mujeres, teniendo en cuenta sus necesidades y características.

En este sentido, ha recordado que el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao ha renovado este año el convenio de colaboración suscrito con Fekoor para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las bilbaínas en el acceso a los servicios públicos municipales en materia de intervención en violencia de género.

El objetivo de este acuerdo es garantizar que el programa municipal contra la Violencia de Género sea accesible y responda a las necesidades de las mujeres con diversidad funcional que sufren la violencia machista.

La Comisión de Mujer por la Igualdad de Fekoor está manteniendo reuniones con responsables de las áreas de Igualdad de todos los municipios de Bizkaia para dar a conocer el trabajo que realiza y explorar líneas de trabajo conjunto. Las primeras reuniones ya se han materializado en municipios como Leioa, Portugalete, Santurtzi y Erandio.