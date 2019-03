Fernández cree que decir a las víctimas del terrorismo que "fue injusto" es algo "tan básico que no merece discusión"

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha considerado que decir a las víctimas del terrorismo que lo acontecido "fue injusto" es algo "tan básico que no merece discusión".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Fernández se ha referido a la celebración este lunes del homenaje organizado por el Ejecutivo Vasco con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, cita a la que no asistirá EH Bildu.

Tras señalar que la de este lunes es una jornada en la que las instituciones vascas y la sociedad intentan trasladar a las víctimas del terrorismo "un mensaje de reconocimiento y reparación por lo ocurrido en el pasado", ha advertido de que se trata también del futuro y "construir esa convivencia juntos".

Respecto al hecho de que EH Bildu no vaya a acudir a la cita por el hecho de que se celebre bajo el lema 'Fue injusto', Fernández ha defendido que "tenemos que pensar qué es lo que la sociedad e instituciones debemos decir a las víctimas y lo que éstas necesitan escuchar".

"Tenemos mucho contacto con víctimas y sabemos cuál es esa necesidad. Se les debe reconocer que lo que les ocurrió no tuvo sentido, que no hubo nada que tuviera más valor que la vida de sus familiares", ha valorado, para añadir que en el centro tienen que estar las víctimas y por eso les decimos que lo que les ocurrió fue "injusto".

"NO JUZGAR"

De este modo, en referencia a EH Bildu, ha indicado que "cada uno haga lo que crea que tiene que hacer". "No voy a entrar a juzgar las posiciones de cada cual. Pensar en planteamientos como esos es situarse en una mirada de corto alcance y nosotros hablamos de una estrategia de largo alcance que pasa por ayudar a sanar las graves heridas del pasado", ha añadido.

A su juicio, empezar por decir que "fue injusto es algo tan básico y elemental que no merece discusión" ya que, además, "frente a la espiral de violencia queremos construir una espiral de convivencia".

"Hay mil fórmulas y expresiones para decir que lo que ocurrió no debió ocurrir, que estuvo mal, que no tuvo sentido, el problema no son las palabras es el contenido de fondo. Lo más doloroso para una víctima es escuchar que con algún vacío o silencio se haga entender que hubo algo que tenía más sentido que la vida de su familiar. Eso es lo más doloroso para una víctima. Se trata de desmontar esa idea, las palabras dan igual", ha añadido.

De este modo, ha reconocido que al Ejecutivo le gustaría que todas las fuerzas parlamentarias "estuvieran representadas pero hoy la centralidad está en las víctimas del terrorismo".

PONENCIA DE MEMORIA Y CONVIVENCIA

Además, se ha referido al trabajo de la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, para afirmar que hay que "alcanzar un acuerdo sobre valoración de lo que ha ocurrido en el pasado", que es "lo más difícil".

"Ahí está el diagnóstico de la culpa, la génesis de lo ocurrido y es difícil ponerse de acuerdo. La ponencia está haciendo un gran trabajo, ahora hay un 'impasse' que tiene que ver con la complejidad misma de la labor que tienen, pero tampoco vamos a negar que el momento electoral en el que estamos con dos campañas seguidas, tampoco favorece mucho", ha apuntado.

Según ha explicado, "la posición del gobierno es apoyar los trabajos y confiar en que den frutos". En este sentido, se ha referido a la discusión sobre el concepto de "fue injusto". "Aquel fue un texto de referencia importantísimo. Desde entonces, han pasado muchas cosas, entre otras, que ETA ha desaparecido y parece lógico que se haga un esfuerzo por actualizar aquello y poner con palabras de hoy un nuevo suelo ético que en un porcentaje importante compartirá bases con aquel", el consensuado en el Parlamento vasco en 2012.

Jonan Fernández ha apuntado que "actualizar y ponerlo al día es muy importante". "El acuerdo de la ponencia busca un mensaje que constituya un legado para el futuro. Esto no anula la pluralidad de miradas al pasado. Cada familia política tendrá su propia lectura del pasado. De lo que se trata es de buscar un mínimo acuerdo que valore lo que no debe repetirse, las vulneraciones de derechos humanos", ha añadido.

LEY DE ABUSOS POLICIALES

Sobre la Ley de Abusos Policiales, ha afirmado que su aprobación dependerá del calendario parlamentario". "Estimamos que se puede sacar adelante. No todas las fuerzas han dicho cuál será su posicionamiento, pero creo que se conseguirá el consenso necesario para que la Ley salga adelante", ha indicado.

En este sentido, cree que puede aprobarse en base a los acuerdos "que puedan establecerse entre grupos que tienen predisposición de votar a favor o abstenerse", como son PNV y PSE --que han presentado el texto de reforma de la Norma", y EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

RECIBIMIENTOS

Jonan Fernández también se ha referido a la polémica sobre los recibimientos a presos de ETA, para considerar que hay "buscar una solución por la vía del sentido común". "Quienes están en esa dinámica, deben darse cuenta de que este tipo de actos no ayudan en nada, hieren sensibilidades y, para avanzar a una convivencia mejor, hay que hacer que lo que abre heridas, no se reproduzca", ha advertido.

Además, ha subrayado que el Gobierno vasco "no comparte este tipo de homenajes, pero el permiso o denegación depende de los tribunales que, hasta el momento, admiten que se puedan celebrar". "Lo que hacemos es apelar a que se respete el dolor de las víctimas", ha concluido.