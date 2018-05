Firmado el convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia para los años 2017-2019

Según ha informado Cebek, el incremento retributivo para el año 2017 es del 1,2% respecto a las tablas del año 2016, para el año 2018 del 1,4% respecto a las tablas del año 2017 y para el año 2019 del IPC de Euskadi sobre las tablas de 2018.

Se incrementarán en la misma cuantía y conforme al Anexo II del Convenio, el quebranto de moneda, plus de publicidad, plus de jornada partida, plus festivo y plus de responsabilidad. El plus de transporte se incrementará de 0,08 euros a 0,10 euros.

Dado el carácter retroactivo del Convenio, los atrasos a que dé lugar la aplicación del mismo serán abonados en el plazo máximo de dos meses a partir de la publicación del Convenio en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Cebek ha destacado que, existiendo voluntad por parte de las empresas y organizaciones sindicales, "como en este caso, es perfectamente posible llegar a acuerdos que permitan la firma de Convenios Colectivos en Bizkaia".