Fiscal Superior vasca dice que los fiscales actúan en base a la Ley y cree que no es "mala" la dependencia jerárquica

La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha asegurado que la actuación de los fiscales la determina "la legalidad" y no cree que sea "nada malo" la dependencia jerárquica. Además, ha lamentado que se les pretenda deslegitimar porque pueda darse esa dependencia o una unidad de actuación, y ha apuntado que hay que juzgarles por sus hechos.

Adán ha respondido, de esta manera, a las preguntas del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga sobre las palabras del presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral, en las que señaló que la Fiscalía General del Estado depende del Gobierno central.

En concreto, Arzuaga se ha referido al hecho de que el presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, vinculara directamente su promesa de que traer al expresident Carles Puigdemont de regreso a España para ser juzgado por sedición y malversación de fondos, como el resto de líderes del 'procés', a que la Fiscalía General "depende" del Ejecutivo.

Carmen Adán, que ha comparecido este lunes ante la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento vasco para presentar la Memoria de Actividades de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al año 2018, ha asegurado que ellos no consideran la dependencia jerárquica "como algo malo".

Además, ha apuntado que el principio de actuación del ministerio público es la Ley, "y la legalidad es lo que determina" su actuación. "Hasta que no analicemos las cosas con los hechos, no se nos va a legitimar socialmente", ha aseverado.

En este sentido, ha admitido que es "consciente" de que hay un debate sobre si el CGPJ y la Fiscalía General, por su forma de elección, "irradia deslegitimación" de los fiscales o la de los jueces.

"Pero yo creo que el debate es mucho más sencillo. Miren nuestros hechos, miren lo que hacemos. No creo que haya ninguna deslegitimación porque tengamos dependencia jerárquica, unidad de actuación o porque alguien, sea un político o no, cuestione que no actuamos correctamente. Creo que actuamos conforme a la Ley y a la experiencia me remito", ha insistido.

También en contestación al representante de EH Bildu, ha apuntado que, si el Gobierno Vasco, "en un determinado momento aprecia que hay una cuestión que tiene que ser examinada por la Fiscalía, no es malo" que se lo traslade. "Otra cosa distinta es que la Fiscalía lo examinará y decidirá si actúa o no, porque no existe una vinculación a ese inicio o a ese conocimiento que se nos traslada", ha manifestado.

Adán ha explicado que últimamente no se ha producido ningún episodio de estas características, y ha precisado que, "en su momento, ha habido alguna comunicación del propio Gobierno Vasco, hace bastantes años, que era simplemente por unos hechos supuestamente delictivos ocurridos en la Administración vasca, en una consejería". "Cuando se examinó, se consideró que el hecho era delito y se remitió (al Juzgado)", ha apuntado.

DELITO DE ODIO

En cuanto a los delitos de odio por motivación política, por lo que también le ha preguntado el diputado de EH Bildu, ha afirmado que el criterio "sostenido por todos los fiscales" es que "no hay que hacer interpretaciones extensivas". "Tenemos un concepto muy estricto de lo que es un delito de odio", ha apuntado.

Además, ha apuntado que esto lo ha demostrado el ministerio público en sus investigaciones, "que se han cerrado" y ello "ha costado críticas" a los fiscales cuando se han presentado denuncias por las asociaciones. "Pero que quede claro que nuestro concepto de lo que es un concepto de odio es muy estricto", ha insistido