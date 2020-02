Fomento de San Sebastián retorna a tres becarios de Global Training que estaban en China e Italia

"Siguiendo las recomendaciones, tanto del Gobierno Vasco como de las propias embajadas de los lugares donde estábamos, hemos creído adecuado e importante el poder traerlos", según ha explicado el concejal donostiarra de Desarrollo Económico, Enrique Ramos.

Uno de los becarios que han regresado de sus destinos está teletrabajando desde su casa en Hondarribia desde la semana pasada. Se encontraba en China, en Nanjing (a unos 640 kilómetros de Wuhan), trabajando en la entidad Nanjing Tuobu Smart Technology LTM, con el proyecto 'Machine vision system for surface and geometry monitoring for steel making industry'. Regresó en vuelo desde Nanjing, vía Moscú, a Madrid el pasado 18 de febrero.

El segundo de los retornados por Fomento se encuentra en San Sebastián, también teletrabajando. Estaba en China en Shangha (a unos 840 kilómetros de Wuhan) en la entidad Spanish Chamber of Commerce in Shanghai con el proyecto 'Events, design of promotion materials, customer service'. Volvió en vuelo desde Shanghai, vía Moscú, a Madrid el pasado 17 de febrero.

Finalmente, la tercera becaria está teletrabajando desde casa, en Bilbao. Estaba en Florencia (Italia), en la entidad Comune di Firenze con el proyecto 'Tourist promotion and information'. Regresó a la capital vizcaína en vuelo directo el pasado 25 de febrero.

Ramos ha señalado que, "en principio", Fomento de San Sebastián no tiene previsto que regrese "ninguno más" de los becarios de Global Training "repartidos por distintos lugares del mundo". No obstante, ha remarcado que, "si fuese necesario y se dieran más indicaciones, retornaríamos a todos los que fuese necesario".

Asimismo, tampoco tienen previsto enviar ningún becario más "hasta que esta situación de alguna manera esté más calmada, se pueda controlar y se sigan las indicaciones que se realizan desde los organismos pertinentes".