Los alumnos de Formación Dual crecen un 15% este curso y su inserción laboral ronda el 100% "especialmente en industria"

Cerca de 2.600 alumnos están cursando Formación Dual en Euskadi este curso, lo que supone un aumento del 15% en relación al pasado año, y sus graduados presentan un grado de inserción laboral de "prácticamente el 100%, especialmente en la industria", según los datos aportados por la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, y el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, durante la 26ª gala anual de 'Empresa Vasca y FP' en Bilbao.

Más de 600 personas se han reunido este miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao en este acto que organiza Confebask en colaboración con sus asociaciones miembro y el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en el que se hace entrega de sus diplomas a jóvenes graduados en FP de Euskadi y de los premios que se conceden cada año para reconocer la labor de empresas e instructores.

En el discurso de apertura de la gala, el presidente de Confebask Eduardo Zubiaurre, ha subrayado que la Formación Profesional es "una apuesta estratégica" para las empresas vascas. "Una apuesta de país", ha remarcado Zubiaurre, que ha incidido en que su modelo ha sido reconocido "incluso" por la propia Comisión Europea durante varios años como "un referente en toda Europa".

El presidente de la patronal vasca ha destacado la "participación muy activa" de Confebask en la FP vasca y ha añadido que el "trabajo en común" que se ha desarrollado durante más de 30 años se caracteriza por "la colaboración, el consenso y el compromiso".

En ese tiempo, ha detallado, se ha facilitado la realización de prácticas en una media de más de 8.000 empresas al año a casi 250.000 jóvenes vascos. Según ha indicado, la tasa de inserción laboral media de las personas que terminan FP en Euskadi ronda el 86%.

Dentro del sistema vasco de FP, Zubiaurre ha destacado "la cada vez mayor relevancia" de la FP 'dual', en la que desde 2012, año en el que se puso en marcha el actual modelo dual, se han formado más de 9.500 jóvenes en 5.800 empresas.

"Son cifras que exponen claramente el compromiso empresarial con la formación profesional y con nuestros jóvenes, especialmente, cuando según los datos oficiales, la inserción laboral de quienes se gradúan con la formación dual es prácticamente del 100%, especialmente, en la industria", ha apuntado.

Por otro lado, el presidente de Confebask ha explicado que este año se han concedido 70 becas Erasmus+ a alumnos de FP para realizar prácticas en empresas del extranjero. De este modo, en los últimos 20 años, se superan los 2.200 estudiantes que han podido mejorar su aprendizaje en otros países a través de las becas de ese programa europeo que cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, y que gestiona Confebask.

Zubiaurre ha admitido, no obstante, que también existen "algunas carencias" en el sistema que hay que "tratar de mejorar en el futuro", como la "escasa presencia de chicas en la FP en general y en especial en la industrial". "No podemos permitirlos el lujo de no integrar en la FP vasca a la mitad del talento de nuestro país", ha remarcado.

"LIGADOS A LA REALIDAD DEL MERCADO"

Por su parte, la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, también ha destacado que la colaboración entre su Departamento y las empresas vascas "viene de largo" y ha añadido una de las "fortalezas" del sistema educativo vasco radica en que se "aprovecha el trabajo realizado" para "construir sobre lo construido".

De este modo, ha señalado que "el trabajo en común ha sabido amoldarse a las necesidades cambiantes" y la formación ha evolucionado "al mismo ritmo que la sociedad". Según ha indicado, "de todo ese trabajo, obtenemos el beneficio de un alumnado cada vez mejor preparado: mejor formado, más ligados a la realidad del mercado laboral, y con una inserción laboral importante".

Como el presidente de Confebask, Cristina Uriarte ha valorado "la relevancia" que ha adquirido la Formación Dual durante los últimos años y que este curso ha anotado un aumento de un 15% en la cifra de estudiantes que la cursan. En función de los datos aportados por la Consejería de Educación, este incremento representa unos 300 estudiantes más, con lo que el alumnado de este modelo ronda los 2.600.

"Las empresas se han dado cuenta que una formación adecuada a las necesidades reales del mundo laboral redunda tanto en beneficio de la juventud como de las propias empresas", se ha felicitado la consejera, que se ha mostrado convencida de que "vamos en la dirección correcta" y ha confiado en que "año tras año vamos a seguir ampliando y mejorando esa colaboración".

Uriarte ha incidido en que "todo el trabajo que estamos llevando a cabo es necesario, sobre todo, pensando en nuestro alumnado, pero también en el conjunto de nuestra sociedad". En este sentido, ha apuntado que se necesita "una juventud bien preparada" que ayude a mantener "un alto nivel competitivo de nuestro tejido empresarial".

PREMIOS

Durante la gala, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha anunciado los galardonados con premios que otorga la confederación empresarial vasca para "reconocer la labor de aquellas empresas e instructores que más han destacado en su empeño formativo dentro de los programas de formación en los centros de trabajo y la FP dual".

Este año, el reconocimiento ha sido para las empresas Alsatec de Álava, CMZ de Bizkaia, y Talleres Bidegain por parte de Gipuzkoa. En el apartado de instructores, han sido premiados Leopoldo Martínez de la empresa IPM Rubí (Álava), Miriam De La Torre de la Residencia Las Laceras (Bizkaia) y Yoseba Mitxelena de la empresa Lazpiur (Gipuzkoa).

Por último, los asistentes han podido escuchar el testimonio de dos casos de antiguos graduados de Formación Profesional en Euskadi que actualmente desarrollan su carrera profesional en diferentes empresas, Roberto García, director general de Electro Alavesa, y Mikele Uranga, todavía estudiante de FP dual con especialización en la Corporación Egile.

Posteriormente, se ha realizado la correspondiente entrega de diplomas por parte de Confebask a una representación de los cerca de 11.000 graduados con un título de Formación Profesional en Euskadi.