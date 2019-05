GGB propone un 'Plan de Accesibilidad Integral' para mejorar los accesos a los barrios altos e instalar ascensores

Durante un paseo electoral por Zurbaranbarri, Lahdou ha llamado la atención sobre el hecho de que este barrio "lleva años reclamando un ascensor que conecte Vía Vieja de Lezama con la parte alta" y, "a día de hoy, a pesar de que el Ayuntamiento reservó en presupuestos un dinero para su estudio, todavía no se ha hecho nada".

En ese sentido, ha reclamado una "solución ya" para esta zona, así como un estudio sobre la situación de las viviendas donde habitan personas mayores de 65 años para, en función de los resultados, elaborar un programa de ayudas para arreglarlas a fin de que estas personas "no tengan que dejar su casa o verse condenadas a no salir de ellas".

"No puede ser que en pleno siglo XXI todavía haya barrios de Bilbao, como Uribarri, Masustegi o Altamira, que parecen anclados en la serie Cuéntame porque no están en la ruta turística", ha reprochado, para reclamar que "no se conceda idéntico presupuesto de los auzokide planak a todos los barrios, sino que se haga según necesidades".