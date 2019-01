Garamendi advierte al Gobierno, ante el PGE, que "gastar más" de lo que se dispone "rompería la competitividad del país"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido al Gobierno central, ante la aprobación del proyecto presupuestario para 2019, que "gastar más" de lo que se dispone "rompería la competitividad del país". Además, ha lamentado que el mayor gasto sea "consecuencia de subir los impuestos a las empresas".

El Gobierno ha aprobado este viernes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que prevé una recaudación récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% más respecto a lo recaudado este año, debido al crecimiento económico y a las medidas fiscales incluidas en las cuentas.

"Nos preocupa que gastemos más de lo que tenemos y que todo, además, venga como consecuencia de intentar subir impuestos a las empresas. Yo creo que es algo que rompería la competitividad de un país y, en definitiva, podía venir mal a la economía española", ha afirmado al respecto Garamendi momentos antes de participar este viernes en el Foro 'Nuevos liderazgos' en Bilbao.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha llamado de cara a mantener una reunión la próxima semana para presentarle los Presupuestos.

Según el presidente de la CEOE, no se trata "solo de un problema español, sino global" porque el propio ministro alemán anunció "hace unos días" que la economía de Alemania, el país "más tractor" de la economía de España "no va a ir tan bien". Además, ha advertido de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha anunciado que "esa política de los tipos de interés va a cambiar" y lo va a hacer "al alza".

"Lo que significa que, si vamos a gastar 6.000, 7.000 o 8.000 millones más de lo que tenemos, a nosotros nos preocupa, porque puede afectar de verdad a lo que es la marcha de la economía española", ha señalado.

El presidente de la patronal ha admitido que la economía española "va a ir bien" y va a crecer "por encima de Europa" y, además, se va a crear empleo. "Pero no estamos en el mismo momento que estábamos hace un par de años", ha advertido, a la vez que ha recordado que hace dos años la economía mundial creció un 4% y este año lo hará entre el 3 y 3 y el 3,5%.

A ello, se añade el problema del petróleo, "con una volatilidad enorme en las últimas semanas" así como "la guerra comercial" y los "aranceles" y otros "temas encima de la mesa, de un mundo global".

"Por tanto, nos importa, vamos a ver qué es lo que nos plantea el Gobierno, pero lo que nos importa de verdad, insisto, por hablar en román paladino, es que no gastemos más de los que tenemos. Cuando en la casa de uno las cosas este año no van a ir tan bien, no es el momento de cambiar ni los cuartos de baño ni la cocina", ha señalado.

Garamandi ha llamado a "hacer las cosas ordenadamente" y mantener el "rigor presupuestario rígido y serio". "Creo que es una forma potente para que todo pueda funcionar bien", ha concluido.