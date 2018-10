El fiscal del caso Gaztelueta mantiene su petición de 3 años de prisión por abusos de un profesor a un alumno menor

Asimismo, plantea una petición alternativa de 20 meses de prisión, en función de que le sea aplicado en nuevo Código Penal, en lugar de la legislación vigente en el momento de los hechos.

El juicio por presuntos abusos cometidos durante los cursos 2008-9 y 2009-10, cuando el exalumno contaba con doce y trece años de edad, por parte del que entonces era su profesor y preceptor, ha quedado este jueves visto para sentencia, tras las conclusiones finales de acusaciones y defensa. En esta sesión, sólo se han modificado, en parte, el informe de la Fiscalía.

Por su parte, la acusación particular mantiene una petición de diez años de prisión para el acusado, con una pena alternativa de catorce si se incluyen las agravantes de abuso de superioridad y el de confianza. La abogada del exalumno de Gaztelueta ha incidido en que se cree "absolutamente todo" de lo relatado por el joven, y ha criticado que se pretenda que una víctima de abusos sexuales cuente todos los hechos "cuando a nosotros nos gustaría". "Ojalá lo hubiera podido contar antes", ha indicado la letrada, que ha "suplicado" al tribunal que "haga justicia".

La defensa del procesado ha pedido la libre absolución de su defendido porque, a su entender, existen "muchos elementos que permiten dudar". "El 'Me too' puede servir para una tertulia, pero no en un tribunal", ha advertido.

En esta línea, ha asegurado que él "cree" al exalumno de Gaztelueta pero ha cuestionado si "el trauma que ha vivido, con esas alucinaciones y delirios, le han llegado a convencer de que ocurrió y resulta que no ocurrió, y nos encontramos con que estamos condenando a un inocente". El acusado, por su parte, ha declinado usar el turno de última palabra en el juicio.

Al término de vista oral, el padre del exalumno de Gaztelueta, que ha considerado que la Fiscalía "se ha quedado corta", ha dicho tener "esperanza de que se haga justicia, que mi hijo como todas las víctimas en este país, tenga un reconocimiento y una reparación".

(Habrá ampliación)