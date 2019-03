El Getxo Jazz contará este verano con las actuaciones de Madeleine Peyroux y Andrea Motis

Según han informado desde la organización, el Getxo Jazz contará en su jornada inaugural con el concierto de la catalana Andrea Motis, "una de las artistas con más proyección del jazz estatal", en Muxikebarri, el centro de Artes, Cultura y Congresos de Getxo.

La joven trompetista, saxofonista, cantante y compositora fue miembro de la Sant Andreu Jazz Band durante nueve años, en los que grabó ocho discos y actuó en directo con artistas como Wycliffe Gordon y los saxofonistas Jesse Davis y Dick Oatts, entre otros. En 2010, grabó como cantante solista un disco de estándares de jazz junto al contrabajista y saxofonista Joan Chamorro, con el que colabora regularmente, y al año siguiente fue invitada por Quincy Jones para formar parte de su grupo en el Festival de Perelada.

En 2017, con 21 años, grabó su primer trabajo en solitario, 'Emotional Dance', "un disco con el que ha sorprendido a crítica y público y deja patente su talla artística y su versatilidad", han destacado desde el festival vizcaíno.

Por su parte, la norteamericana Madeleine Peyroux, "una de las voces más consagradas" del panorama jazzístico y "a menudo comparada con la de Billie Holiday", actuará en día 6 de julio también en Muxikebarri.

La vocalista comenzó a cantar en París con los grupos callejeros que actuaban en el barrio latino y posteriormente formó parte de la Lost Wandering Blues & Jazz Band, con la que estuvo de gira por Europa durante varios años. De vuelta a Estados Unidos, debutó en 1996 con 'Dreamland', un disco del que vendió más de 200.000 copias y que "le aupó repentinamente a la fama".

Tras ocho años apartada de los escenarios, en 2004 editó su segundo trabajo, 'Careless Love', que le llevó a convertirse "en una de las voces mejor consideradas por la crítica", han recordado desde la organización.

Ese mismo año también salió a la luz 'Got You On My Mind', un dúo con William Galison, al que seguirían trabajos como 'Half The Perfect World' (2006), 'Bare Bones' (2009), 'Standing On The Rooftop' (2011), 'The Blue Room' (2013), el recopilatorio 'Keep Me in Your Heart for a While' (2014) y 'Secular Hymns' (2016). Su último trabajo hasta la fecha es 'Anthem' (2018), en el que la artista muestra sus inquietudes personales, poéticas y políticas.

CONCURSO DE GRUPOS

Por otro lado, el Getxo Jazz acogerá una nueva edición del Concurso de Grupos, una iniciativa dirigida a potenciar el trabajo de las jóvenes bandas europeas. Este año, 66 agrupaciones de 16 países han participado en la fase previa del certamen y los cuatro grupos que han sido seleccionados para acceder a la final son la banda polaca Szymonklekowicki Sextet, el cuarteto holandés Claudio Jr. de la Rosa y las agrupaciones españolas Marc Martin Trio y José Ángel Llorente 5et.

Los finalistas actuarán del 3 al 6 de julio antes de los conciertos estelares de cada jornada y optarán a un premio de 4.300 euros, así como a la grabación de un CD en directo. El segundo premio está dotado con 1.800 euros y el del mejor solista, con 900 euros.