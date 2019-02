Getxo Sound Fest, finalista en los premios Iberian Festival Awards 2019

Getxo Sound Fest, en cuya organización colabora el Ayuntamiento de Getxo, se posiciona, de esta manera, entre los diez mejores festivales de la península surgidos en 2018 gracias a un cartel con artistas nacionalmente reconocidos como Iván Ferreiro, exlíder de Los Piratas y que cerró el festival, Viva Suecia y La M.O.D.A.

El cartel lo completaron grupos locales como Smile, Dead Bronco-recién llegados de presentar su Americana Sludge por 12 países- Tulsa, MC Enroe y Los Brazos, que presentaron su último trabajo 'Live', en el que resumen "las más de cien noches y los miles de kilómetros recorridos durante los dos últimos años en la gira GAS Tour".

En total fueron más de 4.000 personas las que disfrutaron del festival durante el último fin de semana de septiembre en el casco urbano de Las Arenas, donde se ubicó un espacio de 4.000 metros cuadrados con capacidad para 3.000 asistentes diarios situado en el entorno más inmediato de locales comerciales de hostelería y restauración.

Ahora, Getxo Sound Fest es premiado con la nominación a mejor nuevo festival, además de a las categorías de 'Best Small Festival' (mejor festival pequeño) 'Best line-up' (mejor cartel), 'Best Hosting and Reception' (mejor bienvenida y recepción), y 'Best Infraestructure' (mejor infraestructura).

Organizado por Stereosonik, una asociación para la promoción de la música local, el Getxo Sound Fest se enmarca dentro de los diferentes proyectos de la organización, entre los que se encuentran un programa de radio, formación gratuita para la profesionalización del sector musical, acciones de dinamización de zonas por medio de la música y talleres infantiles.