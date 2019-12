Getxo vigilará que se cumpla la normativa laboral con los trabajadores del acuario, que cerrará el 31 de enero

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) vigilará que se cumpla la normativa laboral con los trabajadores del acuario, que cerrará sus instalaciones el próximo 31 de enero, según ha asegurado el concejal de Servicios Urbanos, Ambientales y Calidad Ambiental, Joseba Arregi.

El pleno de este lunes ha aprobado el cese de la prestación del servicio público "Getxo Aquarium", con los votos favorables del PNV y PSE-EE, la abstención del PP y los votos contrarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

El cese de la prestación del servicio será el próximo 31 de enero de 2020, fecha en la que finaliza de forma natural el contrato suscrito con la empresa adjudicataria.

Según ha recordado Arregi, la implantación del servicio "Getxo Aquarium" por parte del Ayuntamiento se fundamentaba económicamente en la asunción por parte de la Diputación Foral, a través de un convenio, de la mayor parte del coste de dicho servicio.

"La decisión del ente foral de dar por extinguido este convenio y, por tanto su compromiso de financiación, supone que mantener el servicio debería hacerse con cargo exclusivamente a la aportación municipal, lo que supondría incrementar de manera constante un gasto muy importante a asumir, de aproximadamente 244.000 euros", ha indicado Arregi.

En ese sentido, ha señaldo que, "habida cuenta la existencia de necesidades más significativas en este momento, se prioriza la necesidad de destinarla a otros fines de la actividad municipal", aunque, según asegura, han intentado "hasta última hora que se mantuviera el acuario".

Este argumento ha sido compartido por el PSE-EE, que ha señalado que "esta decisión es triste, pero responde a una cuestión de responsabilidad política".

Arregi ha señalado que estarán "atentos a que se cumpla la normativa laboral en las consecuencias que esta decisión puede conllevar en las distintas situaciones laborales de los trabajadores del servicio".

Los peces y equipamiento del acuario deberán trasladarse a otras instalaciones que garanticen su mantenimiento y continuidad en el ámbito de la divulgación medioambiental.

El PP, que se ha abstenido, ha señalado que "lo que mal empieza mal acaba" ya que, según ha recordado, "en su día" pidieron que fuera un acuario "mucho más ambicioso para un municipio como Getxo, y ahora nos encontramos con que se ha anulado un convenio no se sabe por qué motivos, y no es porque suponga un gasto elevado, porque hay mucho dinero ahorrado".

Por su parte, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que presentaron un voto particular en la comisión correspondiente para que acuario se integre en el Aula Medioambiental, especializándose en el mundo marino, y manteniendo los puestos de trabajo del equipamiento, han denunciado "el ocultismo e irresponsabilidad del equipo de Gobierno y la alcaldesa en este tema, cuando sabían que no contaba con la financiación de la Diputación Foral y no se informó a la plantilla del acuario cuando intervino en el pleno".El voto particular elevado a pleno ha sido rechazado, y ambos grupos se han mostrado partidarios de asumir la gestión directa del equipamiento.

Los trabajadores del acuario han vuelto a concentrarse en la explanada del Ayuntamiento y han intervenido en el turno de ruegos y preguntas del público en defensa de sus puestos de trabajo y el mantenimiento de la instalación.

MODIFICACIÓN DE LA RPT

Por otro lado, con los votos a favor de PNV, PP, EH Bildu y PSE-EE, y la abstención de Elkarrekin Podemos, se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo como consecuencia de la realización de la valoración de los mismos.

El proceso de valoración de puestos de trabajo permite, según el concejal de Personal y Organización, Ignacio Uriarte, "una mejor ordenación y organización administrativa y de gestión del Ayuntamiento, y otorga un mejor y más homogéneo valor económico y descripción funcional a los puestos de trabajo del Ayuntamiento".

Uriarte ha explicado que se ha realizado internamente, "únicamente con recursos propios, especialmente del área de organización y personal", pero "también con la participación sindical y de todo el resto del personal". Así mismo, ha dicho que "da respuesta a un compromiso histórico de la institución con el personal municipal, y viene avalada por el consenso con las centrales sindicales", ya que "el 92% de los delegados sindicales se mostraron expresamente a favor".

Su socio de gobierno, el PSE-EE, ha señalado que "la valoración de puestos ofrece una fotografía real de la plantilla y, si bien no es perfecta, reconoce el esfuerzo de todas las partes para llegar a un consenso".

La oposición ha señalado que, "aunque tarde, por fin se ha realizado". No obstante, EH Bildu ha criticado que hayan quedado fuera de la misma los organismos autónomos municipales (Getxo Kirolak, Residencia municipal, Escuela de Música y Aula de Cultura) y Elkarrekin Podemos ha recordado "que hay muchas personas que no están satisfechas con el proceso y el trato recibido, y que no se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas a la valoración".

OTROS ASUNTOS Y MOCIONES

También se ha dado cuenta de la Declaración Institucional acordada por la Junta de Portavoces el 3 de diciembre relativa al Día Internacional del Euskera, que muestra diversos compromisos del Ayuntamiento a favor del uso y difusión de nuestra lengua.

Además, con carácter testimonial se han aprobado dos mociones. La primera, presentada por el PP, pide habilitar más aulas de estudio en el municipio y ampliar los horarios de las aulas de estudio de las bibliotecas, al menos en época de exámenes.

La segunda, que partía inicialmente de Elkarrekin Podemos y que ha sido transaccionada por el Gobierno municipal, reafirma el compromiso del Ayuntamiento de "seguir trabajando, desde la colaboración y coordinación con otras instituciones, en la prevención, detección, atención, protección, justicia, reparación y memoria de las víctimas y supervivientes de violencia machista y seguir promoviendo actividades de sensibilización para la igualdad".

Así mismo, se insta al Gobierno Vasco a "continuar trabajando y profundizando con el resto de las instituciones en el reconocimiento y reparación de las víctimas, y a elaborar materiales que incorporen el testimonio de éstas para ser utilizados en los centros de enseñanza secundaria".