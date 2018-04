Gil dice que el PSOE no será "cómplice" para aprobar los PGE, cuestión que deja a "las derechas, Ciudadanos y PNV"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ander Gil, ha afirmado que el PSOE no será "cómplice" a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. "Lo de ser cómplices se lo dejamos para Rivera (Albert) y sus amigos, para las derechas de este país, para el PNV si quiere", ha enfatizado.

En un acto político celebrado en Barakaldo (Bizkaia) con motivo de la celebración de la Fiesta de la República, en el que también ha tomado parte el secretario general del PSE-EE vizcaíno, Mikel Torres, Gil ha acusado además al presidente Rajoy de tener la "cara de hormigón armado" por rendir homenaje a las víctimas de la dictadura argentina, mientras "vacía de contenido la Ley de Memoria Histórica".

Tras indicar que en las últimas semanas se habla mucho del proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por Mariano Rajoy, Ander Gil ha sostenido que el del PP es un gobierno "tan agotado, que no se 'curra' ni los eslóganes".

"Vuelven a decir que son los presupuestos más sociales cuando no lo son. Son los presupuestos que vuelven a perpetuar los recortes y un modelo de salida de la crisis desigual", ha denunciado.

A su juicio, las Cuentas presentadas por el PP "mantienen los recortes en los pilares fundamentales" del Estado de bienestar y la "dictadura" del incremento del 0,25% para las pensiones.

"Y nos piden a los socialistas que seamos cómplices de estos Presupuestos. Pues no, lo de ser cómplices se lo dejamos para Rivera y sus amigos, para las derechas de este país, para el PNV si quiere, pero los socialistas no vamos a ceder al chantaje del PP y vamos a decir no a estos presupuestos", ha expresado.

Por otro lado, Gil ha acusado al presidente del Gobierno central de tener "la cara de hormigón armado" por trasladarse hasta Argentina a "rendir homenaje a las víctimas de aquella dictadura, cuando en tu país, en estos presupuestos, dejas cero euros y has vaciado de contenido la Ley de Memoria Histórica".

"ALTURA DE MIRAS"

Por su parte, el líder de los socialistas de Bizkaia, Mikel Torres, ha destacado que las pluralidades de identidad y los sentimientos son "una de las cosas fundamentales que debe recoger el autogobierno" vasco y, para ello, ha apostado por "tener altura de miras y pensar más en los ciudadanos y sus necesidades reales, por encima de las ideologías".

"No tiene que estar una parte de la sociedad de Euskadi arrinconada por otra y jamás debe llevarnos al enfrentamiento. Frente a ese derecho a decidir indefinido, está antes el derecho a convivir", ha valorado.

Asimismo, ha recalcado que frente al "nuevo estatus que algunos reclaman", los socialistas apuestan por una Euskadi "moderna, integrada en España y Europa". "Y frente a la bilateralidad que algunos reclaman, nosotros queremos corresponsabilidad, saber trabajar juntos en beneficio de los ciudadanos", ha añadido.

Por último, ha afirmado que la "altura de miras" que en su momento tuvieron "Indalecio Prieto y el lehendakari Aguirre, los socialistas y los nacionalistas", es lo que el PSE confía en que tengan todas las fuerzas políticas "en esta etapa nueva que vivimos".