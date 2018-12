Gipuzkoa aprueba sus presupuestos para 2019, que ascienden a 875,5 millones de euros

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este viernes los presupuestos del Territorio para 2019, con una dotación de 875,5 millones de euros, 19 millones más, lo que supone un aumento del 2,2% respecto al ejercicio anterior. La votación ha salido adelante con el apoyo de PNV y PSE-EE, socios del Gobierno foral, mientras que EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y PP se han posicionado en contra.

La Cámara foral ha aprobado en sesión plenaria las Cuentas forales para el próximo año. Se trata de los presupuestos "más sociales de la institución foral", con un total de 390 millones de euros destinados a este ámbito, según ha recordado el diputado general, Markel Olano, quien ha destacado que permitirán a Gipuzkoa cerrar una legislatura "de estabilidad y progreso, en la que el territorio ha dejado atrás un pasado de parálisis e inacción para meterse de lleno en la construcción de su futuro".

Olano, quien ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la normativa, ha explicado que estos presupuestos "vienen a dar carpetazo definitivo a cuestiones que veníamos arrastrando del pasado, como la gestión de residuos o la finalización de nuestra red de carreteras", lo que permitirá a Gipuzkoa "dejar atrás por fin estas cargas y lanzarse de lleno a diseñar y construir su futuro". "A principios de legislatura adquirimos un compromiso con la ciudadanía guipuzcoana, y lo hemos cumplido", ha remarcado.

En esa línea, ha valorado positivamente la acción del Gobierno foral durante los últimos cuatro años, un periodo de "estabilidad y progreso". "Todo esto lo hemos hecho poniendo a la persona en el centro, abriéndoles la puerta a la participación. Lo hemos hecho apostando por la promoción económica como fuente de generación de empleo y bienestar para todos, y reforzando nuestras políticas sociales, que incide en el sostenimiento y una mejora de nuestro nivel de bienestar", ha afirmado.

"Pero, además de las necesidades presentes, estos presupuestos también tienen una clara vocación de mirar al futuro", ha destacado Olano, al tiempo que ha destacado la importancia del proyecto foral Etorkizuna Eraikiz.

"Estos presupuestos refuerzan considerablemente el proyecto foral Etorkizuna Eraikiz, que alcanza ya los 12 millones de euros en 2019, y que nos permitirá empezar a materializar la nueva agenda política que requiere el territorio para adaptarse a los nuevos tiempos. Una agenda que incluye ambiciosas apuestas de futuro como la ciberseguridad, el envejecimiento saludable o la movilidad eléctrica", ha resaltado.

Por su parte, el juntero del PSE-EE Julio Astudillo ha considerado que el aprobado este viernes es un presupuesto que "está pensado en las personas y está dirigido hacia las personas, a solucionar sus problemas, mejorar su calidad de vida y su bienestar".

En cuanto a las enmiendas parciales presentadas por la oposición, ha explicado que "no se aceptan porque, o van en contra del programa de gobierno o no aportan nada". Por eso, para Astudillo queda en evidencia que "no hay una alternativa a este presupuesto". Parafraseando a los juristas ingleses ha señalado que "100 conejos no hacen un caballo, 100 sospechas no hacen una prueba y 260 enmiendas no hacen un presupuesto".

OPOSICIÓN

El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, ha afirmado que tanto PNV como PSE-EE hablan de cumplir la palabra dada "como un tótem" pero, a su juicio, jeltzales y socialistas "no han cumplido la palabra, sino que se la han comido" en esta legislatura. Además, ha denunciado la "prepotencia histórica absoluta" del Gobierno foral, "el primero que no ha aprobado ninguna enmienda" parcial de los grupos de la oposición.

En esa misma línea, el portavoz juntero de Podemos, Imanol Gude, también ha criticado que el Ejecutivo de Markel Olano "se ponga como ejemplo de buena gobernanza y gobierno dialogante" cuando "no han querido aceptar ni una enmienda" de la oposición. "Para nosotros no es más que imposición porque no ha habido voluntad de llegar a acuerdos entre diferentes", ha remarcado.

Finalmente, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha considerado que en esta legislatura "la nieva gobernanza se ha idos por el desagüe". A su juicio, la actuación del Gobierno foral es "legítima", pero es "gobernanza de toda la vida, cuando interesa sí, y cuando no interesa no".