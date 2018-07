A Gipuzkoa se le agota el prefijo 943

En el informe redactado por la Sala Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se analizó “la necesidad de atribución de nueva numeración geográfica para el servicio telefónico fijo disponible al público en determinadas provincias”, destacándose a seis de ellas en peligro de “agotamiento de numeración”: Gipuzkoa, Málaga, Alicante, Castellón, Badajoz y Burgos.

La CNMC avisó mediante el propio informe a la SESIAD, Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, para que actúen de inmediato, pues son el organismo competente para llevar a cabo la iniciativa de atribución y adjudicación de prefijos. El carácter del informe era simplemente analítico, pero como se desprendió del mismo existe “un riesgo a corto/medio plazo de agotamiento de los recursos de numeración geográfica (en las seis provincias mencionadas), a causa del ritmo de asignaciones, así como por los pocos bloques libres para su asignación en cada una de ellas”.

Sin embargo, como informan desde la portavocía del organismo de la CNMC, “es cuestión de meses, quizá un año”, por lo que hay margen para la actuación. Agregan que hace “un par de veranos” se dio una situación similar en “Madrid y Gipuzkoa” y se actúo con rapidez desde el Gobierno. Hacen un llamamiento a la calma: “Tiene carácter urgente, pero nadie va a toparse con una situación de carencia de un número de teléfono”. Desde la CNMC se confía en la rápida y nueva actuación de la SESIAD.

Dos veces Gipuzkoa

Gipuzkoa vuelve a ser unas de las provincias afectadas por la falta de números de teléfono fijo en un corto periodo de tiempo, en cambio, desde la CNMC no lo ligan a ningún factor más que el “circunstancial”. “No tienen una explicación concreta, la numeración es finita. Probablemente existan muchos números sin darse de baja o se haya dado la compra de números por empresas en mayor cantidad que en el resto de provincias. Es habitual que esto ocurra. Sí es casualidad que se repita en la misma provincia”, señala una de las portavoces del área de prensa de la CNMC, que especula con que “quizá el rango de prefijos que se dio en 2016 no fue el suficiente, desde Previsión no se entendió que fuera a darse esta situación. No existe un motivo específico”. Aparte del indicativo ‘8437’ que ya se implantó en la anterior pero similar iniciativa, se darán nuevos valores, “nuevos dígitos” que saneen la situación, y “probablemente para el final del periodo vacacional no existirá el problema en ninguna provincia”.

A pesar de que, según el informe del 28 de junio “en cómputo global no hay riesgo de agotamiento en el medio plazo”, como es necesario, se realizó un análisis exhaustivo de cada provincia, de donde se extrajo que se encuentran (y consideran) en riesgo de agotamiento numérico aquellas provincias que según las estadísticas estudiadas desde la CNMC se encuentren con una ocupación de números del 90% o más, como es el caso de los seis territorios ya mencionados –Gipuzkoa, Málaga, Alicante, Castellón, Badajoz y Burgos–. Pero entra también en juego el número de bloques en disposición, todas ellas con menos de 15 bloques. “Por todo lo anterior se considera necesaria con carácter inmediato la atribución al STFDP (servicio telefónico fijo disponible al público) y adjudicación de nueva numeración geográfica”, sentencia el informe.

En cuanto al resto de territorios vascos, Álava registra una ocupación numérica del 72,0% y Bizkaia un 81,7%. Si bien los datos aún se encuentran alejados de los considerados como 'en peligro de agotamiento', además, aún mantienen 28 y 44 bloques libres respectivamente que absorberían un posible aumento de la demanda de numeración en estas zonas geográficas.