Gobierno de Barakaldo pide a los partidos que actúen "con responsabilidad" y "no condenen el futuro" de Burtzeña

El equipo de gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha pedido a los grupos municipales que actúen "con responsabilidad" y "no condenen el futuro" de Burtzeña, a la vez que ha asegurado que continuará con los trámites del proyecto para debatir las alegaciones presentadas por los partidos políticos al plan para El Calero, y someterlo a votación en pleno.

El ejecutivo jeltzale se ha pronunciado, de esta forma, tras rechazar el Consejo Asesor de Planeamiento, reunido este pasado miércoles, el plan urbanístico propuesto por el gobierno fabril para la zona de El Calero.

"Respetamos la postura de los partidos políticos pero no entendemos por qué quieren condenar a Burtzeña de nuevo al olvido diciendo no a este proyecto. Aún queda una oportunidad más para que este proyecto no se quede en el cajón", ha indicado el teniente de alcalde, Danel Sola.

Según ha afirmado, "este proyecto es una gran oportunidad para el barrio, creo que todos podemos verlo, por eso nos cuesta tanto entender que, a pesar de que los colectivos sociales y vecinales del barrio han manifestado públicamente su apoyo al proyecto, los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento le den la espalda al barrio".

Sola ha recordado que el plan de regeneración urbanística de El Calero propone crear en Burtzeña nueva vivienda, comercio, servicios deportivos, zonas verdes y el cubrimiento parcial de las vías del tren a su paso por El Calero, "entre otras muchas mejoras para el barrio".

El responsable municipal ha indicado que cuando la promotora presentó el proyecto al Ayuntamiento "lo primero que le dijimos como equipo de gobierno es que queríamos que el proyecto recogiese las necesidades y propuestas de los colectivos vecinales y sociales del barrio".

Por eso, ha señalado, se puso en marcha un proceso participativo a través del cual se recogieron "decenas de propuestas vecinales como la creación de espacios para el comercio, equipamientos públicos, un bidegorri, y locales para el movimiento social".

El equipo de gobierno también exigió a la promotora que lidera el proyecto que incluya una serie de mejoras como el cubrimiento parcial de las vías del tren, los 7.700 metros cuadrados de equipamientos deportivos al aire libre, o la realización del proyecto presentado por URA, Agencia Vasca del Agua, "para acometer la canalización del río Cadagua y solucionara sí cualquier problema de inundabilidad y la descontaminación del suelo", ha explicado Sola.

El teniente de alcalde ha advertido de que "si la oposición continúa oponiéndose a estas medidas, Burtzeña perderá la oportunidad de eliminar a infravivienda del barrio, de cubrir de manera parcial las vías del tren, de instalar accesos mecánicos que conecten el barrio con Gurutzeta". "Burtzeña tendría que olvidarse también de recuperar comercio y servicios como farmacias o cajeros automáticos, y de disfrutar de locales para mayores", ha añadido.

Por ese motivo, ha pedido a los partidos políticos del Ayuntamiento que "reflexionen sobre las consecuencias que tendría rechazar este proyecto urbanístico que ha vuelto a ser avalado por la mayoría del barrio presentando esta semana un nuevo escrito de apoyo en el Ayuntamiento".

SEGUNDA REUNIÓN

La de este pasado miércoles fue la segunda reunión del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico para abordar la modificación parcial el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Burtzeña, un paso que debe realizarse en el pleno pero que se somete también ha votación en esta herramienta participativa.

"Los vecinos nos pidieron que no paralizásemos el proyecto y por eso vamos a tramitarlo hasta el final, llevando la propuesta de modificación del PGOU al pleno", ha explicado Sola. En ese sentido, ha explicado que, para ello, es necesario celebrar una comisión informativa en la que se debatirán las alegaciones presentadas por los partidos políticos a este proyecto, y con posterioridad se llevará a votación plenaria.

"Queda una oportunidad para que este proyecto salga adelante. Solo pedimos que se escuche a los vecinos, que es a quienes debemos nuestro trabajo", ha concluido Sola.